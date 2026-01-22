網友最愛全台溫泉勝地Top10！第１名堪稱天然化妝水，打敗北投、陽明山

時序進入冬天，驟降的溫度讓人對泡湯需求提高，渴望在一片蒸氣氤氳的空間中得到身心靈的療癒。而台灣擁有得天獨厚的地理優勢，這也造就了溫泉資源極為豐富。不管從北部的台北到南部的屏東，還是從東部的花蓮到中部的台中，每個地方泉質各異，且都有其獨特的溫泉景觀，因此成為國人休憩的最佳去處。《網路溫度計DailyView》這次透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台討論度最高的10大溫泉勝地，除了讓你享受泡湯的樂趣，還能感受到台灣各地的自然美景與濃厚的人文風情，現在就一起來揭曉網路呼聲最高的前10名吧！

No.10 花蓮｜瑞穗：保養皮膚效果極佳

花蓮的瑞穗不只鮮乳有名，其溫泉也是國內數一數二的泡湯勝地。這裡的泉質分為２種，一為無色無味的碳酸氫納泉，對女生保養皮膚的效果極佳，因此又有「美人湯」的美譽；另一種則是含有鐵質的碳酸鹽泉，其泉水在湧出地面與空氣接觸後，顏色會逐漸氧化為黃褐色，形成大家口中所說的黃金湯。而這個堪稱全台唯一的黃金溫泉，又有「生男湯」的美名傳說，成為不少女性最愛的泡湯首選。

網友討論：「上次帶外國友人去瑞穗泡湯，印象很不錯」「冬天去花蓮玩都要順便泡湯才過癮」「想生男孩的夫妻可以來瑞穗泡看看。」

▲碳酸氫納泉對女生保養皮膚的效果極佳。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.９ 屏東｜四重溪：泉質極佳、可飲可浴

屏東的四重溪在一年四季中，就屬冬季最為熱鬧了，每年11月時都會結合在地業者舉辦溫泉季，活動期間還會特別展示光影藝術裝置以及溫泉市集。像今年就舉行長達101天的浪漫燈飾造景，分布於車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，讓遊客在泡湯之餘也能欣賞極為夢幻的燈海絕景。值得一提的是，四重溪溫泉屬鹼性碳酸氫鈉泉，泉水透明潔淨並含有多種礦物質，泉質極佳，可飲可浴，吸引不少網友特地前往朝聖。

網友分享：「四重溪溫泉季每年燈飾造景都很浮誇」「泡完湯看燈海也太浪漫了吧」「屏東四重溪的泉質真的很讚，很愛帶家人去那泡湯。」

▲四重溪每年11月都會結合在地業者舉辦溫泉季。（圖片來源：屏東四重溪溫泉季 ）

No.８ 台北｜陽明山：舒緩疲勞、養顏美容

位於台北市近郊的陽明山，擁有壯麗的山脈美景與豐富的溫泉資源，其在日治時期就與北投溫泉、關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列為台灣四大溫泉。陽明山的溫泉水質以硫磺泉為主，不只能舒緩疲勞，且對養顏美容有極好的效果，因此又稱為「皮膚之湯」，廣受女性朋友的歡迎。此外，陽明山周邊的自然景觀也為這片溫泉區增添了不少魅力，蓊鬱山景搭配薄霧繚繞的夢幻畫面，營造出仙氣爆棚的氛圍，讓人彷彿置身於一個遠離塵囂的世外桃源。為了讓大家邊賞景邊泡湯，陽明山也有不少業者特地將溫泉池打造成大片式玻璃裝置，將戶外的自然景觀融入泡湯的樂趣中。

網友留言表示：「一邊看山景一邊泡湯太chill了」「陽明山溫泉一生推，每年冬天都跑好幾次」「夏天去陽明山泡冷泉也很讚欸！」

▲在陽明山可以一邊看山景一邊泡湯。（圖片來源：妮喃小語）

No.７ 台南｜關子嶺：泥漿溫泉極為少見

台灣四大溫泉名湯之一的關子嶺，擁有最天然豐沛的地熱溫泉。有別於一般的泉質，關子嶺溫泉因夾帶地下岩層泥質與礦物質，所以泉水呈現灰黑色且帶有微小泥粒，又名「黑色溫泉」或是「泥巴溫泉」。這裡的泥漿溫泉不只是在全台極為少見，全世界目前也僅有日本、義大利、台灣三地有此恩惠，可說是超稀有的世界級溫泉，此生絕對要來泡一次。

網友：「來台南關子嶺溫泉當然就是要泡湯」「上次在關子嶺泡完湯後皮膚變得超滑嫩」「去關子嶺吃完桶仔雞再泡溫泉有夠紓壓。」

▲「泥巴溫泉」相當特殊。（圖片來源：快樂的過每一天）

No.６ 新北｜金山：邊泡溫泉邊賞海景

說到北部的溫泉勝地，除了陽明山、北投、烏來外，金山也是許多人的泡湯首選。因金山處於大屯山系地熱帶，因此泉質相當優良且豐富，一次能泡到海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉以及鐵溫泉等４種。此外，金山享近海之利，「泡溫泉，賞海景」可說是北海岸的一大標配，許多溫泉旅館也把房型特地改建一番，讓遊客在屋內泡湯的同時，也能將窗外無敵海景一同盡收眼底。

網友分享：「金山真的超多特色溫泉旅館，海景超正點」「雖然金山泡湯很遠，但這個景有值了」「最近天冷就很愛跑金山泡泡溫泉，很紓壓。」金山溫泉的魅力不僅在於多樣的泉質和遼闊的海景，還有散發著豐富的人文歷史氣息也是迷人之處，難怪吸引許多遊客不辭老遠特地前來朝聖。

▲金山溫泉能看到遼闊海景。（圖片來源：沙拉公主吃喝玩樂看世界）

No.５ 台東｜知本：促進血液循環

以泡湯聞名遐邇的知本溫泉，不只是全台規模最完善的知名溫泉鄉，更名列台灣８大名景之一。其溫泉水含有豐富的礦物質和微量元素，時常浸泡能促進血液循環，對皮膚能起到很好的滋養作用，極佳泉質不言而喻。這裡的溫泉起源最早可追溯至日治時代，知本溪河床上汨汨流出的泉水，吸引日本人興建溫泉旅館，如今知本也成為享譽國際的泡湯勝地，林立各種不同特色的溫泉飯店，是不少國內外遊客指定必去的度假區。

網友也留言表示：「住過台東的知本老爺大酒店，有戶外裸湯，滿滿的日式風味」「知本溫泉的水質很不錯，上次在露天溫泉池邊泡湯邊看星星，超愜意」「泡湯完還可以去附近的知本森林遊樂區走走，行程完美。」在台東知本泡湯，除了坐擁山林溪谷絕景，還能體驗台東傳統的原住民文化，感受屬於東台灣的獨特風情。

▲知本溫泉水含有豐富的礦物質和微量元素，時常浸泡能促進血液循環。（圖片來源：晴晴的美食地圖）

No.４ 台中｜谷關：泉溫較低、無色無臭

名列全國十大名湯的谷關溫泉，是中部最古老的人氣溫泉區，其起源於日本明治時代，因此又享有「明治溫泉」的美譽。谷關的泉質屬弱鹼性碳酸泉，泉溫比一般溫泉水低，無色無臭，浸泡後會使肌膚變得細緻滑嫩。另外，谷關溫泉緊鄰於大甲溪畔，風景優美宛如遺世獨立的人間仙境，因此吸引許多溫泉飯店在此插旗，並利用大片窗景融入大甲溪景觀與山色，讓遊客們可以一邊泡湯、一邊欣賞大自然的溪流山谷。「台中只有谷關是真溫泉」「推薦谷關明治溫泉飯店，有超好拍日式步道和日式露天溫泉池，讓人泡湯好享受 」「谷關超多有特色的溫泉會館，裝潢會拍到瘋掉。」

▲浸泡谷關溫泉後，肌膚會變得細緻滑嫩。（圖片來源：熱血玩台南）

No.３ 新北｜烏來：讓肌膚變得柔嫩白皙

說到烏來，多數人會直接與溫泉聯想在一起，其泉質屬於碳酸氫鈉泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，並擁有讓肌膚變得柔嫩白皙的「美人湯」之譽。當地的溫泉會館大多依山而建，周圍盡是連綿山巒、滿滿綠意，加上悅耳的潺潺溪流聲，都成了泡湯時最完美的背景。無論是開放式的露天湯池還是隱密度高的溫泉會館，每一處設計都將自然美景與溫泉療效完美融合。而烏來除了泡湯賞景外，還能順便品嘗道地的原住民美食，為這趟旅程增添一份獨特的味蕾體驗。

網友分享：「烏來的湯屋景觀都還不錯，可以看山景與河景」「透過湯屋的落地窗看過去是溪流與山林，相當舒適」「泡完湯逛烏來老街吃美食，這才叫人生啊」。

▲烏來溫泉擁有讓肌膚變得柔嫩白皙的「美人湯」之譽。（圖片來源：沙拉公主吃喝玩樂看世界）

No.２ 台北｜北投：改善皮膚病及肌肉痠痛

台北的泡湯勝地除了陽明山外，還有北投溫泉也是首屈一指的熱門區。北投溫泉主要分為青磺泉、白磺泉和鐵磺泉３種，其中又以白磺泉最為常見，因泉水為乳白色澤，故又名「牛奶湯」；而含有微量「鐳」元素的青磺泉，顏色清澈微綠似玉，常浸泡可以改善皮膚病及肌肉痠痛，全亞洲只有北投和日本秋田縣２處才有的泉質。值得一提的是，北投地區保留了許多日治時期留下來的建築，讓人彷彿穿越時空來到日本的昭和年代，讓泡湯不僅是舒緩身心的過程，更是一次與歷史、文化和自然的深度融合。

網友指出：「北投到處都是懷舊的日式風格」「在路上都能聞到濃濃的溫泉味」「每個景點都好像在日本電影裡面。」

▲北投溫泉主要分為青磺泉、白磺泉和鐵磺泉３種。（圖片來源：焦糖熱一點）

No.１ 宜蘭｜礁溪：泉質好到就像天然化妝水

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看「泡湯勝地」，本次調查由宜蘭礁溪拿下排行榜冠軍，其聲量高達62593筆。其與第２名的北投相差２萬票，人氣之高不難想見。礁溪的泉質屬碳酸氫鈉泉，色清無臭，浸泡後可使肌膚柔嫩、滋潤光滑，如同天然化妝水般，是女生保養的最佳利器，也因此被譽為「溫泉中的溫泉」，拿下第１名當之無愧。除了溫泉外，礁溪周邊的自然景色也是它的亮點之一，湯池旁隨處可見群山環繞、綠意盎然，不時也能聆聽到步道旁的溪流聲、鳥鳴聲，而當地的溫泉飯店和會館，也利用這樣的自然特色設計出絕美的景觀房型，讓人能夠在泡湯時，享受無邊的景致。

網友分享：「到礁溪不泡湯真的白來了」「全台溫泉我只服礁溪，每年冬天都要去報到」「我台北人但泡湯不跑北投，反而都跑礁溪。」

▲礁溪的泉質屬碳酸氫鈉泉，色清無臭，浸泡後可使肌膚柔嫩、滋潤光滑。

▲全台人氣最高10大溫泉勝地。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年11月01日至2024年11月21日，近一個月。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

