全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾

全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2/3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版teamLab」的絕美仙境，重點是展期只有短短１個月，今天（12日）起開放售票啦！想拍美照的朋友趕緊手刀搶票去～

全台唯一瀑布光影展「奇幻大津」

「大津瀑布」位於屏東縣高樹鄉、茂林國家風景區內，是屏北地區最知名的瀑布祕境，瀑布共有５層、高度20公尺，以90度直角如白絲綢般地垂掛在山崖上，可沿著全長800公尺的大津步道一睹壯闊美景，在2024年春節首度推出「奇幻大津」沉浸式光影體驗展，廣受好評。園區在歷經颱風重創修復後，如今帶著「2026奇幻大津」華麗回歸，並以「夜之覺旅 Journey In the Night」為主題，設計代表不同篇章的４大燈區，邀請大家一同走進夜色之中，在大自然與光影交織的美景裡放鬆身心，重新感受土地的溫度，找回自己的節奏。

廣告 廣告

▲「奇幻大津」是全台唯一的沉浸式瀑布光影展，將絕美投影呈現在瀑布上。（圖片來源：屏東縣政府，模擬圖僅供參考）

▲展覽設置４大主題篇章，有不同的夢幻燈飾作品。（圖片來源：屏東縣政府，模擬圖僅供參考）

▲花朵、蝴蝶等圖案隨著瀑布傾瀉而下的模樣超壯觀。（圖片來源：屏東縣政府，模擬圖僅供參考）

▲森林小徑沿途有花朵、蝴蝶引路，有如穿梭在夢境之中。（圖片來源：屏東縣政府，模擬圖僅供參考）

門票100元、還送發光獨角獸頭飾

「2026奇幻大津」將於2/3～3/4期間登場（每週一、春節2/15～2/17期間休展），每晚17：00～21：00開放參觀，活動採購票制，每日限1000人次入場，線上開放800人次預約、現場200人，每半小時１梯，每日共有８個梯次。票種分為「單人票」（100元）、「優待票（持身心障礙手冊者適用）」（50元），購票入場皆可獲得３項紀念周邊小物，包含馬年限定「發光獨角獸」頭飾、「奇幻大津」紀念明信片、高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」，數量有限，送完為止。設籍高樹鄉居民可於2/3～2/5搶先索票體驗，活動辦法請見高樹鄉公所臉書公告。

▲購票入場皆可獲得：發光獨角獸頭飾、紀念明信片、高樹農會水芋酥片。（圖片來源：奇幻大津官網）

【活動資訊】

奇幻大津｜2026夜之覺旅

活動日期：2/3～3/4（每週一、春節2/15～2/17休展）

亮燈時間：17：00～21：00（每日限1000人入場，每半小時１梯次）

地點：屏東縣高樹鄉泰和路1號（大津瀑布）

活動官網：https://www.dajin-fantasy.com.tw/

購票方式：https://tour.ibon.com.tw/event/e2512000026tv6e

備註：2/3～2/5期間高樹鄉民可搶先索票體驗（活動辦法請見高樹鄉公所臉書公告）

大津瀑布

地址：屏東縣高樹鄉泰和路1號

時間：24小時開放

同場加映：「2026屏東燈節」1/23登場

此外，南台灣最盛大的燈會活動「2026屏東燈節」也將於1/23華麗登場！如同往年一樣設置４大燈區，縣民公園以「天馬行空」為主題，還有萬年溪燈區「光馳萬年」、勝利星村燈區「勝利星花開」、客家燈區「耀動客家」，以細膩迷人的光影藝術，交織出屏東的在地文化與自然風景，每一區都超精彩，燈會期間每晚17：30～22：00期間亮燈。

▲「勝利星村燈區」特別設置應景的馬年燈飾，搭配春暖花開的意象作品，呈現喜氣洋洋氛圍。（圖片來源：屏東縣長周春米臉書）

【活動資訊】

2026屏東燈節

活動日期：1/23（五）～3/1（日）

亮燈時間：每日17：30～22：00

展區地點：

縣民公園燈區（屏東縣民公園）

萬年溪燈區（屏東萬年公園周邊）

勝利星村燈區（勝利星村周邊）

客家燈區（屏東縣內埔鄉龍頸溪溪畔公園）

活動官網：https://www.amazing-pingtung.com/ptlf

更多食尚玩家報導

「超人力霸王」降落愛河灣！高雄燈會主題公開，台北「變形金剛提燈」免費拿

2026梅嶺最佳賞花期來了！美拍20萬株雪白梅樹，假日有免費接駁車可搭

在地人才知道！宜蘭隱藏版「落羽松秘境」免費拍，橘紅夕陽灑落森林超夢幻

2026苗栗新景點來了！復古懷舊影城「這天」開幕，當日參觀免門票、免停車費

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章