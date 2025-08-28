台灣人氣燒肉店Top5！台中米芝蓮一星之選、燒肉界LV頂級「殘廢餐」、一頭牛食足逾30個部位

天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
為食人士遊台北，既能掃夜巿美食，又有地道小店，當中當地人氣的燒肉店用餐環境奢華、服務周到、氣氛熱鬧、食物質素高，價位亦比香港平一大截，一向深受旅客及本地人歡迎！今次精選榮獲米芝蓮星級、必比登車胎人推介等的5間台日式燒肉店，包括台中米芝蓮一星燒肉店「俺達の肉屋」、被譽為燒肉界LV的台北大腕、日本燒肉名店YORONIKU的姊妹店梵燒肉等，套餐人均不用$500，下次去台灣記得及早預約呢！
台灣人氣燒肉店推介1. 台中：俺達の肉屋
台中米芝蓮一星燒肉店「俺達の肉屋」，創立以來一直堅持一頭牛進貨，呈現日本和牛細緻且多樣的風味，隨着日本和牛開放至30個月月齡的限制，餐廳引進更多珍稀和牛品種，如最新的「山形縣米澤牛39個月齡」、「佐賀縣伊萬里牛35個月齡」等，針對不同部位設計專屬烤法與吃法，非常講究！米芝蓮網站大讚「團隊擁有高超的烤肉技巧，除了提供詳細講解，也會因應客人喜愛的口感和部位作出建議或調整，確保稱心滿意。」店內設有單點和套餐，主廚推薦二人套餐為台幣6,980元（約港幣$1,795），吃到日本和牛五種部位及其他菜式，人均只需$897.5。
俺達の肉屋
地址：台中西區公益路194之1號（地圖按此）
營業時間：5pm-11:30pm（星期三休息）
交通：從勤美誠品綠園道步行約10分鐘
台灣人氣燒肉店推介2. 台北：梵燒肉
為東京知名燒肉店「YORONIKU 」（よろにく）的首間海外姊妹店，找來「大腕燒肉」兩位靈魂人物領軍，研發台灣特色的燒肉料理。肉品以日本和牛為主，但強調不選產地，只選肉質較軟的母牛，亦講求其血統與養殖的牧場，抵台後再由廚師團隊自行切割。米芝蓮點名指其翼板肉烤至恰到好處，口感均達致平衡；精力湯中的牛舌軟嫩可口、肉味濃郁。店子裝修摩登時尚，推介大家選坐吧檯位置，方便向店員了解肉品知識。
梵燒肉
地址：台北市大安區敦化南路一段235號2樓（地圖按此）
營業時間：5pm-11pm
交通：從忠孝敦化站步行約2分鐘
台灣人氣燒肉店推介3. 台北：八和和牛燒肉專門店
於台北設有兩間分店，當中安和本店取得米芝蓮推介。餐廳使用日本三大和牛之一的「近江牛」A5級牛隻，主打「一頭牛」的進口方式，在店內特設的低溫處理室分切成30多個部位並進行熟成，依其油花、筋路、纖維、肉味等變化出八種和牛料理，包括生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品和主食，展現近江牛的多重美味風貌。雙人套餐為台幣6,680元（約港幣$1,718），吃到約11道菜，份量頗多。
八和和牛燒肉專門店-安和本店
地址：台北市大安區安和路一段102巷4號（地圖按此）
營業時間：5pm-11pm
交通：從信義安和站步行約2分鐘
台灣人氣燒肉店推介4. 台北：大腕
曾奪得米芝蓮一星的大腕，於2021年從敦化南路舊址搬到中山區，從捷運劍南路站步行3分鐘即達。新店屬米芝蓮入選餐廳，仍被譽為「燒肉界LV」，設計採用現代工業風格，主要供應來自日本宮崎的和牛，包含板腱、沙朗芯、翼板等部位，全程由專人在桌邊火爐為客人燒烤，米芝蓮推介招牌的幻切牛舌，厚切的牛舌烤至五分熟後，呈現彈嫩口感，令人垂涎三尺。
大腕
地址：台北市中山區敬業二路199號5樓（地圖按此）
營業時間：星期日至四5pm-12mn，星期五及六5pm-1am
交通：從捷運劍南路站2號出口步行3分鐘
台灣人氣燒肉店推介5. 新竹：川阜 和牛燒肉
前身為「雁新和食料理」，2023年轉型成為日式燒肉店。室內設計以大量日本檜木，結合岩石、植栽等日式元素，散發出恬靜沉穩的日式禪風！主打多款日本和牛，包括熊本和王、佐賀牛、山形牛、宮崎牛等，依不同部位細緻切割，再由專人在餐桌前以木炭代烤至剛好的熟度，店內提供三款套餐，價錢由兩位台幣3,760元起（約港幣$957），價錢比以上其他燒肉店划算呢，米芝蓮評論指「所選用的牛肉都帶有漂亮油花，入口即化，在舌尖綻放濃郁香氣，搭配鮮芥末或蒜片一同享用，可令味道更平衡」。
川阜 和牛燒肉
地址：新竹縣竹北市光明一路80號（地圖按此）
營業時間：12nn-2:30pm，5:30pm-11pm
交通：從竹北火車站乘的士，車程約5分鐘
