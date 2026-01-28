錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
全台特色溫泉湯屋推薦Top 7！「馥森阪治」在山林秘境裡泡湯，「清泉」享受百年溫泉文化
隨著氣溫降低，「泡湯」成為此刻最能放鬆身心的選擇之一！台灣位於板塊交界帶，得天獨厚的地理條件孕育出多處溫泉勝地，這些天然資源正好可以讓我們在寒冷的季節擁抱溫暖。以下儂編精選了全台 7 間風景絕佳、充滿特色的溫泉湯屋，讓你彷彿置身世外桃源，徹底放鬆身心、釋放壓力，來場溫暖人心的溫泉之旅吧！
特色溫泉湯屋推薦1：烏來馥森阪治
烏來馥森阪治於 2021 年全新開幕，坐落於幽靜的烏來山林中，營造出與自然共生的溫泉秘境。建築設計深受泰雅族文化風格啟發，園區內設有五種不同風格的湯屋，設計獨特且大膽，沒有玻璃或窗框的阻隔，帶來遼闊的視野，讓每位到訪者都能全然融入自然環境中，在享受泡湯之際，感受如詩如畫的靜謐氛圍，擁抱一段純淨療癒的時光。
【烏來馥森阪治】
地址：新北市烏來區環山路151號
電話：02-2661-6688
全台特色溫泉湯屋推薦2：泰安湯悅溫泉會館
溫泉與木材堪稱天作之合，泰安湯悅溫泉會館正完美詮釋了這種搭配。整體建築採用溫潤的木質設計，彷彿身處日本傳統湯屋，無縫融入周圍自然環境，營造出沉穩且舒適的氛圍。在這裡，你可以享受苗栗泰安特有的 48 度「美肌溫泉」，讓人徹底放鬆，感受由內而外的釋放與平靜。
【泰安湯悅溫泉會館】
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號
電話：03-794-1941
特色溫泉湯屋推薦3：三二行館 Villa 32
只接待 16 歲以上、每個湯屋限定 2 人的的三二溫泉行館，全館只有 5 間房，空間設計結合了自然與白水樹木的意境，每個角落都流露出山水交融的當代美學，甚至還受到法國旅遊飯店雜誌《Hotel & Lodge》票選「世界最美Spa第三名」！台北最低調奢華的溫泉可以說是非三二行館莫屬了。
【三二行館 Villa 32】
地址：台北市北投區中山路32號
電話：02-6611-8888
特色溫泉湯屋推薦4：樹也 ChooArt Villa
位於苗栗三義的「樹也 ChooArt Villa」是一座以綠建築理念為核心打造的自然隱境，整體設計純淨且遠離干擾，全館僅有 4 間客房，為旅客提供靜謐的獨享空間。湯屋設計以寬敞的落地窗環繞，讓綠意庭院的景色一覽無遺，夜晚更有星空相伴，讓光影和自然美景流動於空間中，是一處可以徹底遠離城市喧囂的舒心之所。
【樹也 ChooArt Villa】
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1號
電話：03-788-1712
特色溫泉湯屋推薦5：惠來谷關溫泉會館
惠來谷關溫泉巧妙結合峇里島與台灣原住民的獨特的人文風格，全區以熱帶南洋植栽妝點，搭配木瓦白牆與茅草涼亭，就像走入自然懷抱中的熱帶島嶼。值得一提的是，每間湯屋都設有冷、熱雙泉池，特別是寬敞的熱泉池可容納多達八人，非常適合與三五好友共度悠閒的泡湯時光。
【惠來谷關溫泉會館】
地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷10號
電話：04-2595-1998
特色溫泉湯屋推薦6：呆水溫泉
「呆水」位於宜蘭著名的抹茶山山腳下，歷經七年精心打造，採用檜木與清水模的設計，融合新日式禪風，完美呈現自然與靜謐之美。這裡被山林環繞，走進呆水溫泉會有來到京都的錯覺，細膩的設計與周圍的美景交織，讓人沉浸於寧靜的氛圍中，開啟一場視覺與心靈的雙重洗禮。
【呆水溫泉】
地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號
電話：03-988-3566
特色溫泉湯屋推薦7：清泉日式溫泉館
來到屏東四重溪，絕對不能錯過擁有百年歷史的「清泉日式溫泉館」。經過日據時代的翻新與擴建，依然保留著獨特的日式庭園和古老建築風貌，一邊泡湯一邊感受微風輕拂，搭配眼前的小橋、流水和石燈籠，細細品味昭和風情的獨特風華，沈浸在溫泉的歷史與文化氛圍中。
【清泉日式溫泉館】
地址：屏東縣車城鄉溫泉村文化路5號
電話：08-882-4120
