生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道地早餐吃什麼？趕快一起來看看吧～
東海岸最大漁港在台東成功鎮
面海背山的台東成功鎮，有著東海岸最大漁港，一年四季皆有新鮮漁獲，許多遊客也為此前來吃海鮮買水產。遠方的海洋是黑潮必經之處，有著豐富的漁獲量之外，每到10月東北季風吹起，更是旗魚最肥美的季節。各家漁船會在此時出海，用魚叉標旗魚，這是討海人的生存方式，也是台東成功漁港的其中１項特點。
以城鎮來說，成功鎮的面積不大，很適合用散步方式來認識，而用緩慢腳步仔細觀察周遭一切，也是我習慣且喜歡的旅行方式。站在防空警報台遺址，可以見到沿著公民路為起點，一覽無遺的成功鎮模樣。舊名「麻荖漏」的成功鎮，是來自阿美族語的名稱。此行出發前，列出了好多必去景點，在腦海中默默規畫著認識成功小鎮的路線，也前往找尋在成功海銀行的朋友小巫，聽他分享著口中成功鎮的模樣。
▲以城鎮來說，成功鎮的面積不大，很適合用散步的方式來認識這個樸實小鎮。（圖片來源：《歡迎光臨花東小鎮》）
成功市場尋味在地早餐
翌日，聽從小巫的建議到成功市場走走找尋早餐。面對琳瑯滿目的美食，心裡盤算著該怎樣才能在小小的胃部空間，吃到所有美食，讓這趟旅程獲得最大滿足。決定先往中華路上溜達，找尋市場口麵店。也許是已經過了在地人的用餐時間，店內座位尚未坐滿，點了１碗來台東必吃的米苔目，找個位子坐下，期待著熱騰騰的湯頭上桌。
猶豫著要不要把隔壁的成功丸昌生魚片叫來一起享用，１碗米苔目混搭１盤生魚片，體驗「成功人士」的早餐風格……畢竟一早就有生魚片可以吃，真的有點厲害。不過，以過往旅行經驗來說，離開台北後，每個縣市的標準小碗對我來說都很大碗，深怕早晨還沒開胃點太多會浪費，最後還是選擇先吃完一樣食物，完食再物色下一個目標，比較環保。
▲成功鎮「市場口麵店」是當地著名美食，其中推薦必點招牌菜色——米苔目。（圖片來源：《歡迎光臨花東小鎮》）
早餐推薦１：湯頭驚豔米苔目
麵攤老闆快速手抓一把米苔目丟到滾燙大鍋裡，大勺子不停甩動，直到米苔目被氽燙完畢，碗裡加入湯頭和調味料，再豪邁撒上大把柴魚片，熱騰騰的麵食迅速就能端上桌。柴魚片伴隨著熱氣白煙在湯頭上跳舞著，味蕾享用前，先上演一段視覺秀。將柴魚和湯頭均勻攪散，送進嘴裡咀嚼，可以完全品嘗到柴魚湯頭的鮮甜和米苔目Q彈，看起來樸實無華的１碗麵，卻令人感到幸福驚豔。
坐在攤位上吃著米苔目，前來買早餐的在地人潮也沒有停過。有的要外帶，有的要湯麵加滷蛋這裡內用，更順手順腳地走到隔壁喊了１盤生魚片享用。丸昌的老闆切好生魚片快速送上，湯麵接著送上桌，一氣呵成的流暢動作，在成功市場天天上演。
▲招牌米苔目，將柴魚和湯頭均勻攪散，送進嘴裡咀嚼，可以完全品嘗到柴魚湯頭的鮮甜和米苔目Q彈。（圖片來源：《歡迎光臨花東小鎮》）
早餐推薦２：季節限定生魚片
成功漁港是東台灣最大的漁獲產地，集結了客家人、綠島人、台東本地人、原住民等人口，市場裡也供應著各家各戶獨有的飲食文化。１碗米苔目早已飽足，但依舊對隔壁的生魚片念念不忘。摸摸肚子覺得尚有空間，便跑去丸昌攤位看了看，順道點份生魚片來吃。10月是白皮旗魚的盛產時間，朋友小巫有交代：「若去市場吃生魚片當早餐，記得一定要點季節限定的白旗魚，還要吩咐老闆給肥一點的。」
到底１個人吃要多少錢啊？腦袋回想著台北生魚片的價格，但台北物價在台東成功好像不太管用，只好無奈求助老闆。「我１個人吃，這樣要叫多少？」「大概150或100元左右就夠。」老闆俐落地拿起當季肥肥的白旗魚豪邁切下，只切了100元我就決定停止，並且慶幸剛剛沒有搭配著麵同時一起吃，否則這種分量我肯定無法吃完。我眼睛直盯著盤內油滋滋的旗魚生魚片，還是不敢置信價錢只要100元？難道這就是產地的誠意？「說好的１人吃小分量呢？也太多了吧……。」
▲肥滋滋又厚實的白旗魚生魚片果然不一樣，厚約１公分左右的生魚片，完全吃得到魚肉的纖維感，搭配醬油和芥末更是提味，１份１人份的生魚片（一般生魚片，非限定季節白旗魚）約９片，只要100元。（圖片來源：《歡迎光臨花東小鎮》）
成功鎮經典早餐搭配
肥滋滋又厚實的白旗魚生魚片果然不一樣，油脂豐富，可以吃到油脂的香氣還有魚肉鮮甜。厚約１公分左右的生魚片，完全吃得到魚肉的纖維感，搭配一點醬油和芥末更是提味。除了有可愛的貓咪坐檯，還能欣賞老闆手起刀落的鮪魚解剖秀，將新鮮魚肉分門別類地擺在冷藏櫃裡，等待下一個客人點餐內用或外帶。
丸昌魚行現在由第二代彭馨平接手，繼承爸爸的手藝，在市場內販賣魚丸和生魚片。和老闆聊天的過程當中，更能感受到他對各個魚品種類的認真與熟悉度，難怪會在成功市場享有地方名氣。下次，還想要再來點１碗米苔目加當季的生魚片，享受１份「成功人士」最棒的早餐。
▲正要大快朵頤時，店裡跳來１隻貓窩在角落，眼睛直盯著桌上的生魚片。（圖片來源：《歡迎光臨花東小鎮》）
市場口麵店
地址：台東縣成功鎮
時間：週一至日06：00～15：30
丸昌生魚片旗魚丸
地址：台東縣成功鎮中華路136號
電話：089-851265
營業時間：週二至日07：00～17：30（週一休）
官網：http://www.fishpeng.com.tw/
創意市集
地址：台北市中山區民生東路二段141號7樓
電話：0225007855
