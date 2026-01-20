立即投選年度十大消費新聞
贏過鹿港、淡水！台灣老街新霸主是它，一票網友狂讚：好吃好逛、美食不踩雷
台灣老街向來是國人週末假期的熱門去處，從知名的九份、淡水、鹿港老街，到南部的安平、旗山老街，各具特色的在地美食與懷舊氛圍總能吸引大批遊客造訪。近日有網友分享自己的老街評比心得，大力推薦新竹縣北埔老街，而其他網友看到後，也紛紛分享北埔老街必吃美食，直呼北埔老街是心目中的第１名。
台灣哪個老街好玩
一名網友在Threads平台發文分享，表示在他逛過的所有老街當中，「最好吃的老街」正是北埔老街。他也分享多張在北埔老街拍到的美食照片，包括最具代表性的客家粄條、客家小炒、薑絲炒大腸等客家料理，以及麻糬、菜包、豆花等等。
北埔老街美食獲網友推薦
貼文發布後，引來眾多網友的熱烈回應與認同，「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美還有很多在地特色客家美食」「我也認同！超多別的老街沒有的東西」「北埔很讚，內灣老街也不錯喔，推薦一下」「北埔週邊其實很多隱藏版的景點跟傳統小吃，不是新竹人應該都不知道」「最近好天氣很想再去北埔老街逛逛，好多好吃的，也有茶金的拍攝場景」。
除了原PO的推薦之外，許多曾經造訪過北埔老街的網友也分享自己的北埔老街必吃料理，「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」「胡椒鴨跟仙草雞等等客家美食真的是必吃！大流口水」「機車豆花的薑汁辣到爆，但很舒爽」「你沒買到北埔最好吃的水晶餃和芋頭糕」「每次去北埔老街必買游記餅舖！一盒一盒的買」「好吃又好拍！擂茶冰淇淋很好吃」「我超愛客家菜跟米食，這個老街我根本當菜市場在逛，手上大包小包」「今天才剛去！完勝北部超多老街，美食幾乎不踩雷，個人今日MVP『噹好吃鹹豬肉』，是幸福的味道」。
北埔老街怎麼去
至於北埔老街交通方法，其地址為新竹縣北埔鄉北埔街，涵蓋北埔街、廟前街、南興街、城門街等區域，可以開車、騎車前往。根據交通部觀光署「觀光資訊網」，若是搭乘大眾運輸工具，搭高鐵至新竹站下或搭台鐵至竹北站下，轉搭台灣好行5700獅山線至北埔老街站下。或是直接搭台鐵至竹東站下，轉搭新竹客運5609、5609A、5626、5627至北埔站下。
▲北埔老街販賣多種客家食品，如柿餅、桔醬。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
北埔老街
地址：新竹縣北埔鄉北埔街
電話：03-580-2204
時間：24小時開放
