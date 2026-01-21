全台落羽松秘境推薦Top 8！「羽粼落羽松」彷彿來到歐洲森林，「向山遊客中心」湖面倒映浪漫美景

每到冬季，正是台灣落羽松展現迷人風采的季節。從11月開始，翠綠的枝葉慢慢染上金黃，到了1月則化為一片迷人的紅色，在陽光的照耀下，落羽松閃爍著如畫般的光彩，讓人流連忘返，到2月前都適合觀賞！以下我們精選全台8大「落羽松秘境」，一起遠離都市喧囂，踏上充滿浪漫氛圍的落羽松之旅。

落羽松秘境推薦1：苗栗三灣落羽松秘境

位於苗栗的三灣落羽松莊園，是落羽松季節必訪的夢幻景點。這裡的落羽松林錯落於水面之上，彷彿油畫般的畫面映入眼簾，除了湖中以外，從高處俯瞰，山波上也佈滿落羽松，呈現迷人的漸層色彩，建議取景時以遠拍為主，捕捉落羽松林的壯闊全貌，細細感受這片如詩如畫的自然美景。

廣告 廣告

【苗栗三灣落羽松秘境】

地址：苗栗縣三灣鄉13號

落羽松秘境推薦2：苗栗南庄雲水溫泉度假村

作為一座複合式度假莊園，「南庄雲水度假溫泉」擁有廣闊的草坪與庭園，池畔邊的純白鋼琴裝置，在湖面中落羽松倒影的陪襯下，成為熱門的打卡景點。在這裡你可以漫步在湖邊，捕捉限定的季節光影，或者浸泡在美人湯溫泉中一邊欣賞落羽松美景，享受屬於冬日的幸福時光。

【苗栗南庄雲水溫泉度假村】

地址：苗栗縣南庄鄉南庄村東江31-3號

電話：03 782 5285

落羽松秘境推薦3：南投落羽松森林

南投市139縣道沿線的落羽松森林，坐落於道路兩旁整齊排列，是相對容易抵達的秘境，這裡不僅美景令人陶醉，園區內還設有大大小小的木雕展示，為自然景觀增添藝術氛圍，看著眼前橘黃的樹葉隨風搖曳，感受自然與藝術交織的迷人魅力。

【南投落羽松森林】

地址：南投縣南投市八卦路710號

電話：0912 356 698

落羽松秘境推薦4：南投日月潭向山遊客中心

位於日月潭周邊的向山遊客中心，是四季皆宜的熱門景點，近期也因為遍植落羽松更具討論度，此外，廣場中央的心型植栽設計，為周圍的落羽松林增添一抹別緻的新意，還能一邊眺望日月潭的靜謐美景，令人流連忘返。

【南投日月潭向山遊客中心】

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：04 9234 1256

落羽松秘境推薦5：宜蘭安農溪落羽松

宜蘭三星鄉的安農溪畔，原本是當地為了防風護岸所栽植約200棵落羽松，隨著季節的變遷，成為長達500公尺的林蔭步道。每到秋冬，綠意盎然的落羽松會瞬間變幻成紅黃相間的色彩，被譽為「宜蘭小歐洲」之稱，一旁還有安農溪的流水聲以及綠地的陪襯，構成與其他落羽松景點截然不同的景觀。

【宜蘭安農溪落羽松】

地址：宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號

電話：03 989 2018

落羽松秘境推薦6：桃園霄裡大池

位於桃園的霄裡大池擁有200多年的歷史，不僅是桃園的第一座埤塘，也是八德地區最寬廣的埤塘，堤岸旁的松林隨四季變換色彩，與附近的三合院古厝、遠處的高山交織其中。當然，最精彩的是冬季的落羽松與當地波斯菊共生的夢幻景色，值得你親自造訪。

【桃園霄裡大池落羽松】

地址：桃園市八德區龍南路與洪圳路交叉口

落羽松秘境推薦7：台中后里泰安羽粼

泰安羽粼落羽松秘境從最初的免費景點，轉型為收費觀光區，園區的規模也隨之擴大。如今，除了更寬廣的種植區，還特別設置了石頭步道，能輕鬆步入水中拍攝獨特的景致。園內也增添了多個創意裝置藝術，如色彩繽紛的偉士牌，復古的公用電話亭、老郵筒，教堂風格的拱門等，這些元素在落羽松的襯托下，讓每處景觀都充滿別具一格的風情。

【台中后里泰安羽粼】

地址：台中市后里區安眉路5號

電話： 0980 708 090

落羽松秘境推薦8：台南六甲落羽松森林

隨著秋冬季節的變遷，六甲菁埔埤附近的落羽松林變得色彩斑斕，成為網友熱烈分享的浪漫景點。這片擁有千棵落羽松的森林，位於台南六甲的台一線省道旁，原本的菁埔埤因為落羽松的點綴，散發出一種優美的氣息，再加上一旁的油菜花田，讓這片風景更加豐富迷人，成為台南季節限定的旅遊新地標。

【台南六甲落羽松森林】

地址：台南市六甲區縱貫公路林鳳營號菁埔埤

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

全台特色溫泉湯屋推薦Top 7！「馥森阪治」在山林秘境裡泡湯，「清泉」享受百年溫泉文化

日本賞雪秘境大公開！5個在地人一致大推的「滑雪勝地」推薦：全國難度最高滑雪道在「這裡」！