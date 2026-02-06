台灣男札幌約少女爆衝突？ 推倒網友自衛說法引爆輿論！

台灣留學生札幌酒店約少女爆衝突！

日本北海道札幌市近日爆出一樁跨國約會糾紛，一名32歲台灣籍大學生涉嫌在酒店房間內施暴未成年少女，當場遭警方逮捕。這起事件迅速登上多家媒體頭條，從HK01到中時新聞網，都詳細描述了事發經過：男子與少女透過社群媒體相識，相約見面卻因不明原因吵架，演變成肢體衝突。警方依暴行罪移送，男子辯稱純屬自衛，但少女堅稱被推倒在地。

TVBS和Yahoo新聞補充，少女年僅10多歲，居住札幌東區，而男子長期留日求學，平日低調。事件曝光後，不只震動當地社區，也讓台灣網友議論移民形象與網友見面風險。

警方正深入調查雙方互動細節，是否涉及其他罪嫌尚未定論。這案子凸顯網路交友的潛藏危險，尤其跨國場合，更需謹慎。

社群結識到酒店見面 衝突細節與警方介入全紀錄

這對網友的初次見面，本該是浪漫約會，卻以警鈴大作收場。根據星島頭條和FTV報導，1月31日下午3時左右，男子與少女在札幌中央區一家酒店房間碰頭，短短半小時內就爆發爭執。

他抓住她肩膀，將她推倒，少女隨即報警求助。警方趕到現場，確認少女無嚴重外傷，但依日本刑法暴行罪當場逮捕男子。男子在偵訊中堅稱「我只是推了她一下自衛，她自己跌倒」，

否認主動施暴。LINE TODAY和太報指出，雙方認識途徑是社群媒體，男子可能不知少女未成年，或忽略年齡差距風險。背景調查顯示，男子來日求學多年，無前科紀錄，案發前生活正常。警方擴大調閱酒店監視器與聊天記錄，試圖還原事發脈絡。據中國時報推測，這類網路約會糾紛在日本並不罕見，尤其涉外案件，常因文化差異或溝通誤會升級。

事件後，當地酒店加強安檢，提醒客人注意個人安全。

媒體聚焦約會風險 PTT鄉民狠酸自衛說 Dcard網友憂少女安危

媒體報導多強調網路交友隱患，HK01呼籲年輕人見面時選擇公共場所；中時新聞網則批評男子年齡優勢，質疑自衛說法。但在社群如PTT，鄉民反應更犀利，

有人直呼「自衛推倒？這藉口太爛，簡直自打嘴巴」，還有人吐槽「台灣人又丟臉到國外，形象全毀」。Dcard上，討論串熱烈，網友多同情少女「10多歲就約網友酒店，太危險了，

家長該教育」，但也有人持平「等調查結果，別急著定罪」。X平台華文圈留言一片譴責「自衛？推人還推倒，這邏輯不通」，

對比媒體中立報導，社群風向偏向譴責男子。這種碰撞反映公眾對性別議題的敏感，媒體求證事實，網友則直抒情緒。

網路時代的警訊 從個案看跨國交友與法律界線

這事件敲響網路交友警鐘，尤其跨國場合，年齡確認與安全意識至關重要。男子落網後，台灣駐日單位低調介入，協助調查。

整體來看，這案或許能促使社群平台強化年齡驗證，減少類似悲劇。

Japhub小編有話說

哎，這台灣哥在日本約少女酒店見面鬧成這樣，自衛說聽來牽強，簡直網路約會的反面教材。

老司機們記住，見面別急著進房間，公共場所才安全。少女幸好沒大礙，但這事讓台灣形象扣分，未來約會多點腦子，別讓衝動毀了一切啊！

