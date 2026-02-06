消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
台灣男札幌約少女爆衝突？ 推倒網友自衛說法引爆輿論！
台灣留學生札幌酒店約少女爆衝突！
日本北海道札幌市近日爆出一樁跨國約會糾紛，一名32歲台灣籍大學生涉嫌在酒店房間內施暴未成年少女，當場遭警方逮捕。這起事件迅速登上多家媒體頭條，從HK01到中時新聞網，都詳細描述了事發經過：男子與少女透過社群媒體相識，相約見面卻因不明原因吵架，演變成肢體衝突。警方依暴行罪移送，男子辯稱純屬自衛，但少女堅稱被推倒在地。
TVBS和Yahoo新聞補充，少女年僅10多歲，居住札幌東區，而男子長期留日求學，平日低調。事件曝光後，不只震動當地社區，也讓台灣網友議論移民形象與網友見面風險。
警方正深入調查雙方互動細節，是否涉及其他罪嫌尚未定論。這案子凸顯網路交友的潛藏危險，尤其跨國場合，更需謹慎。
社群結識到酒店見面 衝突細節與警方介入全紀錄
這對網友的初次見面，本該是浪漫約會，卻以警鈴大作收場。根據星島頭條和FTV報導，1月31日下午3時左右，男子與少女在札幌中央區一家酒店房間碰頭，短短半小時內就爆發爭執。
他抓住她肩膀，將她推倒，少女隨即報警求助。警方趕到現場，確認少女無嚴重外傷，但依日本刑法暴行罪當場逮捕男子。男子在偵訊中堅稱「我只是推了她一下自衛，她自己跌倒」，
否認主動施暴。LINE TODAY和太報指出，雙方認識途徑是社群媒體，男子可能不知少女未成年，或忽略年齡差距風險。背景調查顯示，男子來日求學多年，無前科紀錄，案發前生活正常。警方擴大調閱酒店監視器與聊天記錄，試圖還原事發脈絡。據中國時報推測，這類網路約會糾紛在日本並不罕見，尤其涉外案件，常因文化差異或溝通誤會升級。
事件後，當地酒店加強安檢，提醒客人注意個人安全。
媒體聚焦約會風險 PTT鄉民狠酸自衛說 Dcard網友憂少女安危
媒體報導多強調網路交友隱患，HK01呼籲年輕人見面時選擇公共場所；中時新聞網則批評男子年齡優勢，質疑自衛說法。但在社群如PTT，鄉民反應更犀利，
有人直呼「自衛推倒？這藉口太爛，簡直自打嘴巴」，還有人吐槽「台灣人又丟臉到國外，形象全毀」。Dcard上，討論串熱烈，網友多同情少女「10多歲就約網友酒店，太危險了，
家長該教育」，但也有人持平「等調查結果，別急著定罪」。X平台華文圈留言一片譴責「自衛？推人還推倒，這邏輯不通」，
對比媒體中立報導，社群風向偏向譴責男子。這種碰撞反映公眾對性別議題的敏感，媒體求證事實，網友則直抒情緒。
網路時代的警訊 從個案看跨國交友與法律界線
這事件敲響網路交友警鐘，尤其跨國場合，年齡確認與安全意識至關重要。男子落網後，台灣駐日單位低調介入，協助調查。
整體來看，這案或許能促使社群平台強化年齡驗證，減少類似悲劇。
Japhub小編有話說
哎，這台灣哥在日本約少女酒店見面鬧成這樣，自衛說聽來牽強，簡直網路約會的反面教材。
老司機們記住，見面別急著進房間，公共場所才安全。少女幸好沒大礙，但這事讓台灣形象扣分，未來約會多點腦子，別讓衝動毀了一切啊！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
新蒲崗七旬翁被誘上樓按摩 沖涼驚覺失1.9萬元金戒指
【on.cc東網專訊】今午(7日)12時27分，一名姓周(70歲)老翁，途經新蒲崗寧遠街10號時，有一名30至40歲女子上前搭訕，表示可以150港元提供按摩服務。周翁遂跟隨該名女子，登上上址一單位並進入浴室洗澡。
珍惜生命｜屯門19歲男子公廁淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門有人自焚。昨日(7日)下午4時許，警方接報，指名男子在青山公路-青山灣段一公廁，懷疑向自己淋易燃液體並自焚，其後自行將火熄滅並離去。警方接報後到場調查，並於屯門大興邨興輝樓尋回涉事的19歲男子。他腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
何文田愛民邨單位廚房疑爆炸 洗潔精毛巾雜物飛落街
何文田愛民邨發生火警。今日（6日）下午約2時24分，何文田愛民邨德民樓一個單位突然傳出疑似爆炸聲，驚動多名街坊報案。警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，約25分鐘將火救熄，火警中約50名居民疏散，無人受傷。現場所見，起火單位內部熏黑，窗簾有燒焦痕跡，樓下單位有居民清潔被沾污的晾衣架；有洗潔精、毛巾等雜物，疑在爆炸中飛墮大廈對開地面。警方正在調查事件起因，初步相信是單位廚房起火。
涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓
大角咀醉女街頭持刀被捕 街坊聞巨響誤會開槍
大角咀發生持刀案。今日(8日)凌晨零時許，警方接報，指一名女子持刀在角祥街徘徊。警員接報到場後，發現該名年約40歲的女子手持菜刀，身上有酒氣。警員其後成功勸阻對方，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名將她拘捕；女事主由救護車送往廣華醫院接受檢查，事件中無人受傷。
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo
警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。
治安管理處罰法修訂後 首有未成年人遭行拘
【on.cc東網專訊】內地新修訂的《治安管理處罰法》自今年1月1日起實施，改變了以往對14至16歲未成年人違反治安管理不執行拘留的規定。天津市警方上周六（7日）通報對一名15歲少年執行行政拘留，是修例後的首宗案例。
韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！
韓國平價小眾包包推薦！不只價格親民，設計也充滿韓系氛圍，輕鬆搭出日常與通勤的質感造型。從極簡線條、復古腋下包到實用托特包，小眾品牌更能避開撞包尷尬，深受學生族與上班族喜愛！本篇精選多款討論度高的韓國平價包包品牌，帶你一次掌握流行趨勢與選購重點。
農曆新年2026｜羅淑佩料新春有143萬內地客訪港 對巿道整體感樂觀
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，據入境處估計，內地9天春節假期期間，將會有143萬名內地旅客到港，對人流及巿道整體感到樂觀。羅淑佩出席一個電台節目時表示，本港初一至初五有不同節目，包括花車、煙火匯演、賀歲馬，以及賀歲盃足球賽等，相信都會吸引旅客在不同時間來港，希望做到「錯峰出行」。她提及，在公布年初二會舉行煙花匯演前，本港酒店已訂滿七至八成，公布後亦再上升。羅淑佩又表示，政府就旅客來港作出多項準備，除了關口及交通相關部門及機構，針對「黑的」及「拒載」等問題嚴厲執法，又提及油麻地警署會加長開放時間，在農曆年期間將取消每周一日的閉館日。
歐聯附加賽 ｜洛迪高紅牌罰停兩場 無緣鬥賓菲加報仇
歐洲足協向皇家馬德里進攻球員洛迪高（Rodrygo）作出兩場停賽處分，原因是他在球隊作客對賓菲加一役中被逐離場。因此，洛迪高將會缺席再鬥賓菲加的歐聯附加賽兩回合賽事。
調查發現六成七中重度濕疹患者耗資無效治療
【Now新聞台】有調查發現，六成七中重度濕疹患者，在無醫學實證的治療花費大量金錢。部分人更表示，因為這類治療導致病情惡化。 有濕疹病人組織在去年12月以問卷調查，訪問229位濕疹患者，發現逾7成人用潤膚膏治療，逾一半人用外用類固醇，但有近一半受訪者認為，目前接受的治療方法短時間有效，但無法長期控制病情，另外有七成患者要等一年至五年，才找到合適的治療方法。組織建議患者尋求專科諮詢，評估是否適合轉用「生物製劑」等新型治療，及早對症下藥，改善生活質素。有重度濕疹患者接受「生物製劑」治療後生活重回正軌。重度濕疹患者陳先生：「因為我試過很多種藥，一點作用也沒有，甚至用得太多類固醇有反效果。我打完針超過一年後，出水的情況愈來愈少，皮膚感覺上沒有那麼易受損。始終人生可以說是停滯了幾年，現在可以步入正軌，是180度轉變。」#要聞
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
▎早餐的最佳投資：一顆雞蛋的蛋白質奇蹟想要養出發光的好皮膚與強韌髮質，優質蛋白質是不可或缺的基石。與其購買昂貴的膠原蛋白飲，不如從每天早餐的一顆或兩顆水煮蛋開始。這是最省錢、最方便，且能將營養完整保留的投資。雞蛋中的優質蛋白與必需氨基酸，能為身體提供修復動...
女子質疑軟件藥倍安心「請槍」 涉發布起底帖文被捕
【Now新聞台】一名女子早前質疑一名中五學生「請槍」研發人工智能軟件，涉嫌在網上披露對方及其家人的個人資料被捕。 據了解，該名24歲鄭姓女子2025年6月發布帖文，懷疑一名中五學生多次憑人工智能軟件「藥倍安心」獲獎，但軟件並非對方自行研發，之後在去年6月至10月於多個社交平台針對受害人及其家人發布「起底」帖文及評論，在未經當事人同意下，披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址，令受害人及其家人遭到電話及電子郵件騷擾，受害人去年11月到私隱專員公署報案。被捕人經警誡後，承認發布涉事帖文。案件交由港島總區重案組調查。#要聞
天氣｜今日最高18度 明日繼續清涼 本周中後期氣溫回升
乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。而覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。正午時分，本港大部分地區的氣溫較昨日低4至6度。天文台預測，今日(8日)氣溫介乎14至18度，下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲 。
【HKTVmall】門市買滿 $120即享88折（06/02-08/02）
HKTVmall門市今個星期五、六日快閃全場額外88折！只要買滿 $120即享全單88折，新鮮水果、優質凍肉、全店商品通通有折，同你一齊提早辦年貨！
Jisoo新劇《訂閱男友》輪流約會李洙赫、李宰旭！夥拍徐仁國挑戰虛擬戀愛，3月6日Netflix甜蜜開播
Jisoo新劇《訂閱男友》3月6日Netflix甜蜜開播！日前預告播出後經已令人看到臉紅心跳，Jisoo攜手徐仁國挑戰虛擬戀愛，當中更見到李洙赫差點要與Jisoo接吻，畫面令人超心動！
楊采妮每逢佳節倍思親 亡父紅包仍收藏
【on.cc東網專訊】還有差到10天便到農曆新年，51歲的楊采妮（Charlie）日前有感而發，正所謂每逢佳節倍思親，她網晒多張舊照片，她寫道：「過年，是一家人的團圓，我們中國人的新年，是一年中最重要的節日。除了熱鬧的慶祝，對我來說，更深的意義，是一家人的團圓。
米蘭萬人上街抗議冬奧 百名示威者與警方爆發衝突
（法新社米蘭7日電） 據估有1萬人今天走上義大利米蘭街頭，抗議正在當地舉行的冬季奧運會，期間約百人脫離主要示威隊伍，對警察投擲鞭炮、煙霧彈、瓶子和石頭，警方則以催淚瓦斯和高壓水炮進行驅散並拘留6人。抗議群眾手拿橫幅，抨擊人工造雪、砍伐樹木以及義大利金融及時尚之都米蘭的住房危機等諸多議題。
身家破26兆 馬斯克竟感嘆「金錢買不到幸福」
（法新社舊金山6日電） 全球首富這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」