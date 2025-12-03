台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
台灣是港人快閃旅行目的地之一，貪其航班選擇多，二來機票價錢相宜，一個月快閃一兩次都不成問題！Yahoo購物專員留意到永安旅遊推出台灣酒店優惠，折扣低至46折，最平每晚人均只要$242.5起，相當划算～即睇台北、台中平酒店推介！
低至42折！人均$242.5起住Taipei Inn Group旗下酒店
永安旅遊推出台灣酒店優惠，適用於Taipei Inn Group台北旅店集團旗下酒店，折扣低至48折！Yahoo購物專員睇過優惠酒店在2026年1月19日入住、1月20日退房的房價，當中台北喜瑞酒店折扣低至42折，人均$328.5起，不但可以免費取消，還包2份早餐，十分抵住～除了台北，台中都有選擇，位於台中火車站的新驛旅店都有優惠，同樣在2026年1月19日入住一晚，人均價只要$242.5起，雖然不包早餐，但可以免費取消，建議大家趁低價入手。
以下連稅房價均以2026年1月19日入住、1月20日退房為例，惟酒店價錢浮動，只作參考，一切以官網顯示價錢為準
台北喜瑞飯店Ambience Hotel
49折價錢：$657起
（原價$1,349起）人均$328.5起
台北喜瑞飯店 Ambience Hotel
地址：台灣台北市中山區長安東路一段64號（地圖按此）
交通：桃園機場搭乘機場捷運直達台北車站，再轉669號巴士在華山公園下車，步行9分鐘
新驛旅店（台北車站二館）CityInn Hotel Taipei Station Branch II
56折價錢：$573起
（原價$1,022起）人均$286.5起
新驛旅店（台北車站二館）CityInn Hotel Taipei Station Branch II
地址：台灣台北市大同區長安西路81號（地圖按此）
交通：桃園機場搭乘機場捷運直達台北車站，步行9分鐘
新驛旅店（台北車站三館）CityInn Hotel Taipei Station Branch III
56折價錢：$573起
（原價$1,022起）人均$286.5起
新驛旅店（台北車站三館）CityInn Hotel Taipei Station Branch III
地址：台灣台北市長安西路大同區77號（地圖按此）
交通：桃園機場搭乘機場捷運直達台北車站，步行8分鐘
新驛旅店（台中車站店）CityInn（Taichung Station）
96折價錢：$485起
（原價$505起）人均$242.5起
新驛旅店（台中車站店）CityInn（Taichung Station）
地址：台灣台中市東區復興路四段133號（地圖按此）
交通：台中火車站步行3分鐘
