不是小泡芙！陸客瘋買「１台灣零食」便宜、口味多，網友讚：越吃越上癮

台灣零食在國際間持續發光！除了韓星IU大讚義美小泡芙，韓團AESPA成員GISELLE也點名台灣一款巧克力球超級美味，引發社群媒體熱議。事實上，這款巧克力球是許多台灣人的童年回憶，先前也有名中國網友對這款特色零食產生興趣，詢問口感評價，引來眾多饕客分享經驗。
葡萄QQ糖巧克球好吃嗎
一名中國網友在「小紅書」發文表示，他發現台灣零食「義美葡萄QQ糖巧克球」是QQ糖和巧克力的結合，相當特別，但他沒吃過，因此希望台灣網友能幫忙解惑：「這個零食好吃嗎？」
網友分享口感及味道
貼文曝光後，吸引許多老饕分享心得，紛紛留言表示，「越吃越上癮」「超級好吃，葡萄是最好吃的，真的超級好吃」「從小吃到大最愛葡萄口味的」「推綠色杏仁巧克力，超好吃」「葡萄超級好吃，大人會比較喜歡含杏仁那款」「我自己超喜歡草莓的，我覺得草莓的香精味沒那麼重」。
QQ糖巧克球口味多
原PO後來也補充，自己網購了草莓、葡萄、杏仁等３種口味，覺得葡萄口味特別好吃，「室友已經開始和自己搶著吃了」。她也分享草莓口味外殼像牛奶糖，甜度較高，「草莓軟糖的味道跟草莓棒棒糖有點像」。
事實上，義美公司推出的QQ糖巧克球系列，除了最經典的葡萄口味外，還有白葡萄、杏仁、草莓、芒果等多種選擇。產品特色是將酸甜有嚼勁的QQ軟糖，外層裹上純厚可可膏，打造出酸甜交錯、層次分明的獨特口感。而QQ糖巧克球價格通常落在40～50元左右，每個通路及口味的價格些微不同。
▲QQ糖巧克球口味相當多。（圖片來源：李艾庭攝）
