不只鳳梨酥、小泡芙！外國學生瘋搶５台灣零食，這款超有面子、連老師都愛

出國求學時，許多人會攜帶家鄉美食來緩解思鄉之情，近日一名女網友便分享她在宿霧語言學校的奇妙經歷，原本只是想和同學分享台灣味零食，沒想到這些平凡的點心竟讓她成為校園風雲人物。每到下課時間，她的座位瞬間變成各國同學朝聖的熱點，大家為了品嘗這些台味零食，甚至差點上演搶食大戰。

台灣零食成國民外交利器

一名女網友在Dcard發文分享她在宿霧讀語言學校的經驗，她說，當初要出發前，媽媽堅持要她帶一堆台灣零食去當地分給同學，她原本覺得行李很重又麻煩，沒料到這些零食竟成為「台灣之光」。每當她在下課時間拿出零食，座位周圍立刻聚集來自各國的同學，宛如小型聯合國現場，所有人都想搶先品嘗這些神秘的台灣美味。

５款台灣零食驚艷外國人

對此，原PO分享幾個外國朋友們搶到差點打架的零食。首先登場的是經典「鳳梨酥」，她原以為這款傳統點心可能太老套，結果外國人卻愛不釋手。同學們對於酥脆外皮搭配內餡的組合驚為天人，尤其是日韓同學每次看到鳳梨酥，眼神就像發現黃金般閃閃發光。

第２款「牛軋餅」更是讓原PO大感意外，她原本擔心外國人無法接受鹹甜交織的味道，沒想到日韓朋友們完全瘋狂，不斷詢問哪裡可以購買，甚至有人表示為了這個點心想直接飛來台灣，讓她在心中暗自後悔沒帶整箱來販售，說不定英文學費都能賺回來。

第３款是台灣人熟悉的「義美小泡芙」，被原PO認證為「國民外交之光」，因為外國朋友一致公認這是最唰嘴的零食，外殼酥脆且甜度適中，不會像國外某些餅乾甜到鎖喉。不過也發生小插曲，由於行李箱擠壓，打開時有一半都變成碎屑，幸好同學們依然吃得津津有味。

第４款則是「有內餡的蛋捲」，讓原PO強烈推薦必帶，因為國外習慣吃空心蛋捲，當外國同學第１次品嘗到塞滿花生醬、口感厚實的台式蛋捲時，每個人的表情都極度震驚。雖然單價較高，但拿出來分享真的很有面子，連老師都會默默走過來詢問是否還有剩餘。

最後一款「芋頭酥」同樣引起關注，大家都會好奇地研究那個紫色螺旋造型，還有人詢問是否為手工製作。原本擔心外國人不敢嘗試芋頭口味，結果因為綿密口感且甜度適中而廣受好評，唯一缺點就是保存期限較短，必須儘速分享完畢。

網友分享類似經驗

文章曝光後，引發熱烈討論，網友們紛紛分享類似經驗，「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」「食物真的是最好的破冰道具」「小泡芙真的神，神到我好幾個外國朋友都從肌肉帥哥變成泡芙人了」「科學麵！之前去澳洲分享給我的學伴，他們真的超級喜歡，還很驚訝有這種吃法，裡面的粉包是精髓」「很有感～之前去菲律賓讀書，台灣零食在學校真的可以當貨幣使用」。

▲牛軋餅鹹甜交織的味道，讓日韓朋友們為之瘋狂。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

