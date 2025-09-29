男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
台灣全新電子入境卡10月起推行！入境幾多小時前要辦妥？即睇申請步驟及注意事項
台灣旅行，大家都需要填寫紙本入境卡，或者預先上網申請再列印出來，手續繁複又容易遺失。台灣內政部移民署正式宣布，10月1日起全面推行「台灣入國登記表」（Taiwan Arrival Card，簡稱TWAC），紙本入境卡將成為歷史。新制度下，旅客只需於抵台前72小時內上網填寫，入境時海關人員掃描護照就可以自動讀取資料，通關時間大大縮短。而且，一個人可以同時幫最多16位同行者申請，特別適合一家大細或者團體旅遊。
10月1日起全面實施電子入境卡
台灣移民署推出的TWAC系統完全免費，旅客只需於抵達台灣前3天內，登入官方網站進行申請。完成填寫後，系統會自動發送確認電郵到登記的電子郵箱，入境時不需要出示任何憑證，海關人員掃描護照就可以即時顯示出入境資料。
整個申請過程相當user-friendly，網站支援繁體中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文同印尼文等7種語言說明。最貼心的是，填寫護照資料時可以直接用手機拍照上傳護照資料頁，系統會自動識別並填入個人資料，省卻不少時間。如果與家人或朋友同遊台灣，更可以由一個人代為申請，每次最多可以幫16位同行者填寫，特別方便與老人家或小朋友的家庭旅客。申請完成後，如果發現有資料需要更改，隨時可以上網查詢同修改，靈活度相當高。
4類旅客必須申請TWAC
移民署特別提醒，有4類旅客必須於入境前完成TWAC申請，否則將無法通過入境審查。首先是1/ 持停留簽證或免簽證的外國旅客，包括香港特區護照持有人；2/ 是持多次入出境許可證的港澳居民；3/ 是持多次觀光入出境許可證的大陸地區人民；4/ 未持有居留證的無戶籍國民。
值得注意的是，如果已經持有台灣居留證、外交官員證或者居留簽證，便不需要填寫TWAC。為了方便臨時決定去台灣的旅客，各大航空公司及碼頭都會於check-in櫃檯擺放TWAC的QR Code，旅客可以即場掃描連結進行申請，不過建議大家最好預先完成申請。
台灣TWAC申請步驟1
台灣TWAC申請步驟2
台灣TWAC申請步驟3
台灣TWAC申請步驟4
台灣電子入境
網址：按這裏
