台灣全新電子入境卡10月起推行！入境幾多小時前要辦妥？即睇申請步驟及注意事項

台灣旅行，大家都需要填寫紙本入境卡，或者預先上網申請再列印出來，手續繁複又容易遺失。台灣內政部移民署正式宣布，10月1日起全面推行「台灣入國登記表」（Taiwan Arrival Card，簡稱TWAC），紙本入境卡將成為歷史。新制度下，旅客只需於抵台前72小時內上網填寫，入境時海關人員掃描護照就可以自動讀取資料，通關時間大大縮短。而且，一個人可以同時幫最多16位同行者申請，特別適合一家大細或者團體旅遊。

廣告 廣告

台灣將於10月1日全面實施TWAC電子入境卡系統，旅客無需再紙本卡，只需預先上網登記，通關時掃描護照即可快速入境。（擷取自YT@內政部移民署、Getty Images ）

10月1日起全面實施電子入境卡

台灣移民署推出的TWAC系統完全免費，旅客只需於抵達台灣前3天內，登入官方網站進行申請。完成填寫後，系統會自動發送確認電郵到登記的電子郵箱，入境時不需要出示任何憑證，海關人員掃描護照就可以即時顯示出入境資料。

整個申請過程相當user-friendly，網站支援繁體中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文同印尼文等7種語言說明。最貼心的是，填寫護照資料時可以直接用手機拍照上傳護照資料頁，系統會自動識別並填入個人資料，省卻不少時間。如果與家人或朋友同遊台灣，更可以由一個人代為申請，每次最多可以幫16位同行者填寫，特別方便與老人家或小朋友的家庭旅客。申請完成後，如果發現有資料需要更改，隨時可以上網查詢同修改，靈活度相當高。

TWAC官方網站介面簡潔易用，支援繁體中文、英文等7種語言，旅客可以選擇最熟悉的語言填寫，整個申請過程約3至5分鐘即可完成。（擷取自官網）

TWAC是免費線上申報系統，旅客可透過個人電話及電腦，在抵台前三天內，登入移民署官方網站。（擷取自官網）

4類旅客必須申請TWAC

移民署特別提醒，有4類旅客必須於入境前完成TWAC申請，否則將無法通過入境審查。首先是1/ 持停留簽證或免簽證的外國旅客，包括香港特區護照持有人；2/ 是持多次入出境許可證的港澳居民；3/ 是持多次觀光入出境許可證的大陸地區人民；4/ 未持有居留證的無戶籍國民。

值得注意的是，如果已經持有台灣居留證、外交官員證或者居留簽證，便不需要填寫TWAC。為了方便臨時決定去台灣的旅客，各大航空公司及碼頭都會於check-in櫃檯擺放TWAC的QR Code，旅客可以即場掃描連結進行申請，不過建議大家最好預先完成申請。

移民署提醒，電子入境卡必須在入境查驗前完成填報。（擷取自YT@內政部移民署）

台灣TWAC申請步驟1

填寫電子郵件驗證

台灣TWAC申請步驟2

上傳護照並選擇入境日期。（擷取自官網）

台灣TWAC申請步驟3

填寫個人資料及旅程資訊，如有效護照或旅行證件、電郵地址、職業、電話及住宿細節。。（擷取自官網）

台灣TWAC申請步驟4

收到確認電郵。（擷取自YT@內政部移民署）

台灣電子入境

網址：按這裏

更多相關文章：

2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

高雄新酒店2025｜高雄酒店人均低至$206.9！南台灣首間日系五星級酒店、親子必住IKEA鯊鯊主題房/滑梯家庭房

台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025

高雄打卡景點行程推介！龍貓隧道/多巴胺配色漁港/日系達摩牆/巴洛克式建築下High Tea

台灣墾丁25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」！飽覽第一排無敵海景、360度環景空中泳池

GD演唱會ENCORE台北場9.27公售！免抽籤買飛方法：Trip.com/HopeGoo獨家套票 即睇台北機票最平價錢

台北捷運Citywalk｜沿捷運淡水信義線一日遊！年輕人必去赤峰街/微風平台睇靚景/夜市掃街食盡地道美食

外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

高雄親子好去處｜全台最大室內親子遊樂場 免費任玩30項設施！原本竟是高雄客貨車維修基地

港人外遊目的地趨勢總匯！Google按搜尋次數排出十大熱門地 這個國家佔9個排名、高雄成唯一例外入榜

台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」

脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜

跟《國家地理雜誌》遊台灣！別只去夜市，一起探索5大隱藏版生態秘境：千年紅檜、亞熱帶雨林