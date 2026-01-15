台灣KFC突發宣佈28年經典「原味蛋撻」停售！網民崩潰：被炸雞耽誤的蛋撻店無了

震驚飲食界！被網民戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的KFC肯德基，其台灣官方Facebook專頁突然發布震撼彈，宣佈熱賣28年的招牌 「原味蛋撻」 即將「劃下句點」。消息一出，隨即引爆網絡熱議，大批台灣網民表示崩潰，更揚言要發起「搶購潮」作最後告別！

官方突發「告別聲明」：與我們道別，邁向下一階段

台灣 KFC 在社交平台上發布了一則題為「這一次，肯德基不賣蛋撻了」的重大聲明。內容提到：「不論是熟悉的濃郁奶香，還是那讓人回味無窮的酥脆塔皮......我們將與消費者一起，正式告別28年的『原味蛋撻』，邁向嶄新的下一階段。」官方雖未有明確解釋停售原因，但使用了「劃下句點」及「告別」等字眼，令這款經典甜品的命運看似已成定局。

網民崩潰洗版：KFC如果不賣蛋撻，還剩下什麼？

消息傳出後，台灣各大討論區及 KFC 專頁留言區瞬間淪陷。由於 KFC 的蛋撻一直被視為品牌的「本體」，受歡迎程度甚至超越炸雞，不少網民崩潰留言：「無法接受沒蛋塔（撻）阿」、「炸雞已經難吃了！連原味蛋撻都沒了你們還靠什麼撐下去啊」、「討厭這種行銷手法，有種就都不要賣蛋撻」、「沒有蛋撻 就不是肯德基了 😣」更有行動派網民表示要即刻衝去門市「怒食」一盒，希望能留住最後的味道。

停售真相成謎？分析指：或為品牌升級鋪路

雖然「停售」消息言之鑿鑿，但外界推測有兩大可能性：一是產品升級：可能只是「原味」停售，隨即推出「改名」後的升級版蛋撻，例如強調加大、加厚或更換原料；二是開設專門店：開設「蛋撻專門店」，所謂的「不賣蛋撻」，可能只是指「炸雞店內不賣」，而是轉移到專門店發售。無論真相如何，這次聲明已成功製造了巨大的話題性。至於香港 KFC 會否受影響？目前香港方面暫未有相關消息，各位香港蛋撻迷暫時可以放心！

