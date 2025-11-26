台灣400億美元國防特別預算 谷立言表達肯定

（法新社台北26日電） 美國在台協會處長谷立言今天表示，他「樂見」台灣政府的400億美元軍事開支計畫，並敦促台灣各政黨在強化防衛上「達成共識」。

谷立表示：「無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟、促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。」