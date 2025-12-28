台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生

【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝影棚，錄影也因而中斷。

地震當時胡瓜等人身穿古裝，正在錄《現代包青天》單元，一眾演員慌張四處望，歐漢聲反應最快，嗌了「瓜哥」立刻轉身要走，一路提醒大家「遠離燈架」，女星掩耳尖叫「地震好大、好可怕」，原本跪着的楊繡惠扶着椅子起身時蹌踉了一下，胡瓜叮嚀「小心小心、別急別急」，安撫大家走出攝影棚時不要推擠，白雲驚呼「這個地震大喔」，胡瓜也說「我們只是二樓呢，一般家裏不是受不了」。

楊繡惠凌晨2點發文說：「第一次錄影錄到地震！而且很震，錄影中斷。我現在收工回到家洗澡完畢，希望大家都平安。」網友紛紛留言互道平安。

