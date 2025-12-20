台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數

【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。

Jesse曾分享AV產業對她而言不只是工作，更是一種展現自我與創作表演的舞台。她坦言，看見作品獲得觀眾喜愛，會感受到強烈成就感，也成為她持續前進的重要動力。私底下的她其實相當低調，是一名熱愛電動的宅女，空閒時可以整天待在家打機動，但只要遇到重要活動，仍會嚴格管理身材狀態，展現高度職業自律。

此次進軍 AVN Awards 投票選拔，對 Jesse 魷魚而言是演藝生涯的重要里程碑，她也感性表示，希望能獲得粉絲支持與鼓勵，透過實際投票行動為她加油。這不僅是她個人的夢想，更被視為台灣成人影視產業邁向國際舞台的重要一步。

