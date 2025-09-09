台灣KOL若盈用「啤酒餵狗」引發網民怒火：虐待動物不可饒恕

台灣金曲歌后魏如萱早前認愛細21歲網紅Ian，被指介入Ian與網紅前女友若盈嘅戀情，Ian與若盈被影到傍晚相約咖啡廳、騎機車出遊嘅照片，不過消息曝光後二人同步於社交平台發出分手聲明，寫道：「由於無力負荷現階段媒體輿論壓力，我們認為是時候離開對方，展開新生活並專注在自己的領域內。」事件引發一班網民關注，魏如萱則強調與Ian開始相戀時彼此都係單身狀態。近日，若盈再度成為輿論焦點，但今次並非感情糾葛，而係一條「餵狗喝酒」嘅影片引發網民怒火。

日前，若盈於社交平台限時動態分享帶愛犬去海邊嘅影片，不過畫面中嘅一名男子竟向一隻綁著項圈嘅狗狗倒啤酒飲，表示：「他喝醉後一直狂吠。」專家表示，一隻2公斤嘅小型犬只需喝下約74毫升酒精飲品就可能致命，網民痛斥若盈對生命不敬，對佢嘅行為十分失望：「拿生命開玩笑太可恥」、「虐待動物不可饒恕」；另一方面，都有網民認為餵酒者並非若盈本人，批評社會對網紅要求過高。面對輿論壓力，若盈於9月8日喺Instagram公開道歉，解悉當時見到一名陌生男子餵狗飲酒，僅諗到先用手機錄影，並未醒起要制止對方，承諾未來若遇到類似情況，會喺保障自身安全前提下，積極制止對方。

