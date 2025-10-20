台灣YTR砸16萬台幣北海道買房！網友全戰翻

▲YouTuber「小夥伴日常」分享用新台幣16萬元在日本北海道買房的紀錄，引發台灣網友正反熱議。（圖／翻攝自YouTube／小夥伴失常）

[NOWnews今日新聞] 台灣YouTuber夫妻「小夥伴日常」斥資約新台幣16萬元，在北海道買下屋齡50年的獨棟房，位置距離札幌1小時車程，交屋、開箱、改裝等一系列影片引發台灣網友正反兩派熱議，不少人批評：「熱的時候有熊 冷的時候有雪」、「生活機能不好」，但也有人認同：「在台灣連離島土地公廟都蓋不起」、「買了隨時能去北海道度假」。

YouTuber「小夥伴日常」在YouTube有11.6萬訂閱，近日在另另一個頻道「小夥伴失常」發布影片分享，花費新台幣16萬元在日本北海道買了人生第一間房子。

「小夥伴日常」介紹，這房子在北海道，有庭院、車庫，位置距離札幌1小時車程，會這麼便宜除了屋齡50年，還因為一樓房間內的屋頂破了不小的洞，但評估過可以負擔修繕費，就決定買下來，「原價100萬日圓，砍了20萬，最後80萬日圓成交，相當於台幣16萬元」。

「小夥伴日常」也拍攝屋內的現狀，水管在冬天被凍裂，加上整間大多是木造，要花錢進行翻修，但外牆狀況還不錯，基礎也是好的，因為50年前就有壁爐、煙囪，門口還有種樹，顯示當時蓋屋者的條件相當不錯。

不過，「小夥伴日常」補充，房子雖然是80萬日圓成交，但還要支付仲介費33萬、代書費19.2萬，且兩人沒有居留權，還得往返台日兩地，預計12月會再來一次，開春後再進行大翻新。

影片4天就在YouTube獲得37萬次觀看，不少網友都稱讚：「用16萬買一個夢，值得羨慕，不管未來結局如何，踏出別人不敢做的事，勇氣值得稱許」、「如果是為了拍片而非自住，這cp值很不錯」、「光是車庫木頭和土地，在台灣也不只要花16萬」。

在網路論壇PTT上也有鄉民正反熱議，有支持的網友說：「在台灣連離島土地公廟都蓋不起」、「買了隨時能去北海道度假」、「愛滑雪的可能ok省很多」、「對喜歡北海道的人蠻不錯的」，也有人提到很適合經營北海道老屋翻新、住宅改造的影片內容。

但也有不少網友看衰吐嘈：「冬天就知道了 剷雪鏟到懷疑人生」、「熱的時候有熊 冷的時候有雪」、「日本很多超便宜的房子 但是附近生活機能真的有夠糟」、「每年要繳多少稅跟保養房子的錢?」「來回飛機票最少一萬起」、「光每年保養跟稅金就不知道要花多少」。

