台發布防衞報告書 罕現美艦隊照片凸顯軍事合作

【on.cc東網專訊】台灣防務部門周四（9日）發布防衞報告書，內容涵蓋大陸軍力支出發展、台軍建軍戰略、全社會防衞韌性規劃等議題；而該書第一章節前特別全版印刷一張美國太平洋艦隊的航拍照片，外界解讀為有意凸顯台美軍事合作關係。報告書強調在複雜嚴峻的印太局勢中，台軍將以實力建構不對稱與韌性戰力，確保台海和平穩定，展現「以備戰達到避戰」的決心與信念。

該報告書共分為4個篇章，包括「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」及「國防管理」，分別講述大陸與印太發展、台軍戰力組織概況、台美友盟國家的交流狀況，以及布防衞施政的方向重點。全書整合近兩年的布防衞施政成果，共7.8萬多字搭配66張圖片、54張資訊圖表。第一張全版照片直接使用美國太平洋艦隊參與「民主之盾」軍演的官方航拍圖，可見兩組美軍航艦打擊群並行，各式戰機衝場。台媒指，雖然防衞報告書並非首次使用英美盟軍照片，但出現在書中第一張照片仍令人意外。

廣告 廣告

戰規司軍制編裝處處長張志煒指出，台軍未來將以「科技取代人力」為目標籌獲所需裝備，並檢討守備部隊及主戰部隊的裝備效能，盼以現有人力發揮最大效益。報告書又提到近年受關注的「國防創新小組」，其已協同業管單位建立多種籌備機制，特別是無人系統及反無人機系統。在導入人工智能（AI）方面，目前已公開徵集衞星影像自動AI識別系統、擴增實境智能作戰系統及智能化倉儲管理等案項，料於明年啟動原型開發。

台灣地區領導人賴清德同日接見「2025台北安全對話」與會外賓，表示台灣將持續強化防衞力量，積極發展不對稱戰力，確保有能力守護民主自由價值，讓台灣成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴，共同維護區域和平穩定。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】