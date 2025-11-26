台破天荒增400億美元防衞預算 注資對美軍購

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德在美媒《華盛頓郵報》撰文，表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的防衞預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充防衞特別預算，以彰顯台灣捍衞民主的決心。

文章在美東時間周二（25日）刊出，當中強調台灣政府提高防衞支出捍衞台灣民主的決心，包括將提出上述追加防衞預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅加強台灣不對稱作戰能力，以增強阻嚇力。賴清德闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包括深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大境內防務軍工產業基礎、穩健堅定於守護主權，並作出台灣防衞預算在本地生產總值（GDP）明年達3%、2030年達5%的重大承諾。

賴清德在文中感謝美國總統特朗普，堅持以實力維護和平，令當今國際社會更安全；又指台美在《台灣關係法》與「六項保證」所建立的堅實基礎上，攜手維護台海和平穩定，台灣將繼續在海事、資安、韌性及其他領域擴大交流，強化印太區域的共同阻嚇框架。他表明，奉行「實力帶來和平」理念，台灣對於和平穩定的貢獻從未動搖。

台媒引述涉外人士指，文章揭示另一層戰略意涵是防衞自主正與產業升級相互結合」，並展現台灣正以更清晰的戰略框架回應區域挑戰。但有批評者認為，此舉並非出自既有的政見規劃，而是「投特朗普所好」的政治操作，警告防衞預算極度擴張將嚴重排擠民生建設預算，對台灣社會造成難以承受的衝擊。

