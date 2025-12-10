台禁小紅書暴露恐懼 陸批賴清德無底線對美輸誠

【on.cc東網專訊】台灣政府日前以打擊詐騙為由，宣布封鎖大陸社交平台小紅書一年。大陸國台辦發言人陳斌華周三（10日）引用成語「匹夫無罪，懷璧其罪」，指封禁理由中的所謂「資安」，暴露民進黨當區內心的恐懼和不安。他又斥台灣地區領導人賴清德為「倚外謀獨」無底線對美輸誠，在關稅談判上未談先跪。會上另宣布，2025兩岸企業家峰會年會將於本月16日至17日在江蘇南京舉行，預計有800名來自兩岸的企業家和專家學者出席。

陳斌華批評民進黨當局以「反詐」為名禁小紅書，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由。他強調，從封鎖大陸購物平台、影音平台再到社交平台，民進黨已成名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，其恣意妄為必將自食惡果。

回應美台關稅談判時，陳斌華斥賴清德當局在產業上任由美國予取予求，主動奉送台積電。台對美3,000億美元（約2.34萬億元）投資一旦落地，台灣經濟的發展動能和自主性將被進一步削弱，陸方希望台灣各界團結行動，堅決反對賴清德當局的媚美行徑，積極維護自身利益。陳斌華又指，預計今年台灣本地生產總值（GDP）不如大陸許多省區市，賴清德違背經濟規律強推兩岸「脫鈎斷鏈」，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，只會更加賣台害台。

大陸海事部門近期在台灣海峽南部舉行首次搜救應急演練，船艇編隊隨後開展台灣海峽中部海域專項執法行動。陳斌華稱，海峽兩岸都是中國的領土，交通運輸部海事管理機構依法常態化對台海內從事航行、停泊、作業以及其他與海上交通安全相關的活動實施安全監督管理，旨在維護該海域通航環境和通航秩序，保障海上交通運輸安全、有序、暢通。

此外，由兩岸共同主辦的2025海峽兩岸年度漢字評選結果周二（9日）在台北揭曉，在1,529萬人次總投票數當中，「勢」字以128萬最高票當選。主辦方稱，「勢」字是蘊藏在兩岸關係發展進程中的歷史自覺，是在紛繁複雜的時局中錨定邁向未來的坐標維度，體現兩岸民眾對當前時局的樸素直覺，精準反映了兩岸主流民意。

