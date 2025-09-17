台積電展示實力， 2nm 天璣9600 完成流片

文章來源：Qooah.com

聯發科官方表示，公司旗下第一代使用台積電 2nm 製程的旗艦 SoC 已經完成設計流片（Tape out），聯發科也是第一批使用這項技術的公司之一。

據相關資料顯示，台積電的 2nm 製程技術的這次運用，能夠使納米片電晶體結構擁有更優秀的功耗、更強的性能以及更高良率。聯發科稱，台積電的 2nm 製程比起現在的 N3E 製程，邏輯密度增加1.2 倍，台積電的 2nm 製程在同樣的功耗場景下效能最高能提升18%，在同樣速度場景下功耗能夠減少約36%。

聯發科發佈的相關消息中並沒有明確說明詳細的產品名稱，但從公司的產品規劃中分析，這應該是天璣9600（下一代的天璣9系旗艦），據傳預計在2026年底進行量產並正式發佈。