台積電洩密案延燒 台灣檢方起訴東京威力科創

（法新社台北2日電） 台灣高檢署今天宣布起訴東京威力科創，案件涉及台積電商業機密外洩。

台灣檢方於8月底起訴任職東京威力科創的陳力銘及任職台積電的吳秉駿、戈一平等3人，認定他們竊取台積電國家核心關鍵技術營業秘密，涉犯營業秘密法、國家安全法等罪嫌。

檢察官今天表示，檢方認定東京威力公司依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力除內部規範訂有一般性、警告性之規定，欠缺踐行具體防範管理措施的事證。

高檢署認定東京威力公司涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，向法院追加起訴，分別求處罰金新台幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行刑1億2000萬元。