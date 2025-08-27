台積電2奈米洩密案 檢方起訴3嫌

（法新社台北27日電） 台灣檢方今天以竊取全球最大半導體晶片製造商台積電的商業機密為由，起訴3名犯嫌。

根據台灣高等檢察署智慧財產檢察分署發布的新聞資料，本案為首宗違反國家安全法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案件，由台積電察覺有異，於內部調查後7月8日提出告訴。

高檢署智慧財產檢察分署今天偵結台積電2奈米機密外洩案，以國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪嫌，起訴陳力銘、吳秉駿、戈一平等3名工程師，各求刑14年、9年、7年。

高檢署智慧財產檢察分署在聲明中表示，本案事涉台灣產業命脈之國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力。

台積電在之前的聲明中表示，經內部調查發現有涉及營業秘密洩漏情況，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採取相關法律行動。