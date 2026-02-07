台維斯盃世界一組附加賽 港隊首日與芬蘭場數打成1比1

【Now新聞台】在維園舉行的台維斯盃網球賽世界一組附加賽，港隊首日與芬蘭場數打成1比1。

由於天雨關係，賽事比原定時間延遲了一小時開始，賽前有中國鼓奏樂表演助威。

紅衫的港隊去年9月主場擊敗烏茲別克，今次未有派出當時有上陣的大師兄黃俊鏗及小將王子夫，亦沒起用上月澳網青年組打入男單八強的朱鍇泓，改由17歲新人鄭肇致出戰，面對世界排名116的維坦倫，他直落輸兩盤0比6及1比6。

第二場單打世界排名136的黃澤林以直落兩盤6比4及6比2，擊敗排476的華沙，場數扳平1比1。鄭肇致及黃澤林周日會先合作出戰雙打，之後黃澤林鬥維坦倫，鄭肇致「守尾門」對華沙。

#要聞