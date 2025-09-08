台維斯盃網球賽｜港隊周末維園主場迎戰烏茲別克 小將王子夫揚言：有黃澤林我們一定贏

【Now新聞台】台維斯盃隊際網球賽，黃澤林壓陣的港隊本周末將會坐陣維園主場，在世界二組迎戰五號種籽烏茲別克。隊友王子夫指，有黃澤林在陣一定會贏。

26支國家及地區代表隊在世界二組角逐，贏就晉級明年二月的世界一組附加賽爭升班。今次主場經網上登記門票，不夠半小時就滿額。

19歲小將王子夫對港隊首席男單黃澤林非常有信心。

台維斯盃港隊代表王子夫：「我覺得有黃澤林我們一定贏，但也不會掉以輕心，我們全隊都對黃澤林有百分百信心。」

台維斯盃港隊代表黃澤林：「好，謝謝。我們都很想為港隊在香港作賽，看到今次很多球迷想來支持，我們都很興奮。我們會盡力，希望打得好，希望可以贏到。」

大師兄黃俊鏗就提醒隊友，台維斯盃是「爆冷」溫床。

台維斯盃港隊代表黃俊鏗：「團體賽、我們台維斯盃與普通個人打職業賽有少許不同，你會看到台維斯盃很多時間有爆冷的情況。可能只有一個很強的人，不會贏到整場比賽，所以很靠全隊要每個人都出一分力，才會贏到整場比賽。」

賽事13及14日在維園舉行，周五會先抽籤決定雙方球手的對賽順序。

