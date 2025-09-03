台維斯盃 港隊主場鬥烏茲別克 黃澤林壓陣

【Now新聞台】台維斯盃網球賽，黃澤林壓陣的港隊將會於世界二組主場迎戰烏茲別克。

剛剛出戰完美國公開賽回到香港的黃澤林，將會與鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓以及隊長余曉東，代表港隊出戰被列為5號種籽的烏茲別克，勝出的話將會晉級明年二月的世界一組附加賽，落敗的話則要出戰世界二組附加賽，爭取護級。

賽事會於今個月13和14日於維園網球場上演，門票可以於下星期一經由網球總會網站登記索取。

