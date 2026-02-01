台軍義務役擬編成步兵營 配合聯兵旅實彈測考

【on.cc東網專訊】台灣行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制步兵營，並首度計劃配合志願役為主的聯兵旅，參與三軍聯合火力實彈測考，象徵守備部隊（義務役）與主戰部隊（志願役）邁向整合戰力里程碑。

施政報告提及強化聯合拘束打擊能力，宣告義務役將走出駐地，需與配備M1A2T坦克、雲豹甲車等主戰部隊協同作戰。根據台軍現行編制與地理戰略部署研判，5個步兵旅將配屬義務役步兵營，分別是扼守北部桃園與台北門戶的109旅（虎躍部隊）、防衞竹南灘頭與新竹科學園區的249旅（龍虎部隊）、負責中部地區縱深守備的101旅（堅毅部隊），以及負責台南與高雄城鎮守備的137旅（南威部隊）與117旅（海鵬部隊）。各旅過去多負責新兵訓練，但在兵力結構調整方案下已轉型為守備部隊。

廣告 廣告

義務役步兵營將扮演如「鐵砧」的拘束部隊，利用城鎮、地形與反裝甲火力，遲滯敵軍推進。志願役聯兵旅則扮演如「鐵鎚」的打擊部隊，待敵軍進退兩難、隊形混亂時反擊。三軍聯合火力實彈測考中通聯指管攸關聯合作戰磨合，特別是高壓環境下的通訊暢通，是確保義務役步兵營精準配合聯兵旅反擊的關鍵。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】