台關注福建號入列 國台辦：將挫敗分裂勢力和圖謀

【on.cc東網專訊】國台辦周三（12日）舉行例行新聞發布會，被問到中國首艘電磁彈射型航母福建號日前入列引發台灣島內輿論關注，發言人陳斌華指出「三航母時代」的來臨是中國國防和軍隊建設的重大成就，人民海軍日益強大、劈波深藍，將更強而有力保衞祖國的萬里海疆，捍衞國家主權和領土完整，挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。

陳斌華會上回應日本首相高市早苗鼓吹日本武力介入台海可能時，批評日方言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，對此強烈不滿、堅決反對。他指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年內犯下罄竹難書的罪行，光復台灣後80年的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、人民和軍隊決不答應或容忍。他呼籲日本恪守一中原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題；又正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

對於台灣年輕人未服滿現役提前離營，表達「賴清德當局不值得賣命」，陳斌華指民進黨當局為一己之私，大搞窮兵黷武，裹挾民眾充當「台獨」炮灰，台灣老百姓、年輕人對此不認同、不配合也理所當然。至於民進黨當局提出新台幣改版計劃，他批評是「去中國化」又一鬧劇。他指出，近期很多外國媒體、專家、學者發聲批評賴清德當局鹵莽冒進，一再謀「獨」挑釁，說明愈來愈多人認清其「和平破壞者」、「麻煩製造者」的本來面目。

另外，大陸電商淘寶、拼多多在台灣落地經營近日遭受限制，陳斌華指大陸電商平台為兩岸民眾提供了豐富多樣、價格實惠的商品，受兩岸同胞普遍認可和歡迎，民進黨當局對此橫加阻撓，再次證明其為謀「獨」一味「反中」。對於賴清德預期今年台灣經濟增長率將逾5%並贏過大陸，陳斌華反指台灣優勢產業因美國巧取豪奪和民進黨當局媚美賣台，產能被迫外移、優勢技術流失，如繼續無視企業和民眾利益福祉，終將被民眾拋棄。

