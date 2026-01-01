叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 即時獎項更新 ｜ Gareth T.〈用背脊唱情歌〉大熱奪至尊歌曲大獎

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。

有別往年撮合不同歌手同台驚喜演出，今年頒獎禮一開始，大會先向於去年病逝的方大同致敬，請來他過往的音樂夥伴攜手演繹〈愛我吧〉、〈公園〉、〈愛愛愛〉、〈關於愛的定義〉、〈Love Song〉等多首大同的作品，表演期間舞台中央位置亦特別騰空，只擺放了一支mic stand，整個設計，勾起了台下歌手與觀眾對大同的思念。

向來叱咤都充滿淚水，今年都唔例外，喺頒發專業推介叱咤十大時，陳柏宇、泳兒與謝安琪都得獎感言時都流下感動眼淚，其中陳柏宇憑〈我所看見的未來〉一曲得到第六位時，他大嗌一下後說道：「唔好咁嚇我，大佬。佢哋同我講，你係第十位、第九位，但一路都唔係，心諗算喇。我未有一年試過咁想攞獎。爸爸今日攞第6位，希望Abby睇到，I Love you Abby, I Love you Audrey, I love mami, I hope you proud。〈我所看見的未來〉唔係寓言，係承諾，無論前景係逆定順，我都會喺度陪你一齊過。」

2026年出道20年的泳兒憑〈無糖可樂〉奪得第四位，她淚流滿面道：「2026年係我入行第20年，真係一個唔短嘅時間，同我同輩嘅歌手或者並肩作戰嘅隊友，已經向第二個方向發展，但我仍然堅守。我都則疑仲有乜嘢可以俾到你哋，仲點樣keep到初衷，但其實我唔應該因為年齡、年資困住自己，其實中女都有資格追求佢嘅夢想。」她又多謝另一半道：「多謝另一半，俾咗好多情緒價值我，我先可以好開心咁去工作。」

謝安琪的〈50/50〉則成功打入第3位，她在台上哽咽道：「呢首歌喺今年得到一個獎係好激動，因為今年我自己、香港人，好多人都經歷好多，失去咗好多，呢首歌係我幾年前陷入咗一個四十幾歲身份危險，好多嘢都好冇力，但我嘅身體、狀態、我嘅人生都唔鼓勵我去做咁多嘢，好似都同我講，不如唔好啦，我喺好多自我懷疑同掙扎裡面。呢首歌做咗幾年，卒之今年完成推出，我自己聽到首歌，都有被自己隻歌感動返、鼓勵返自己 ，但今年一啲都唔容易過，雖然有歌陪伴住我，我好盡力真心去做，帶俾我好多意義，所以呢一刻呢個獎，大家坐喺度同我一齊經歷，係好感動。多謝大家支持樂壇支持音樂，到今日依然好在乎嘅每一位，多謝你哋每一位。」

至於Gareth T.〈用背脊唱情歌〉則大熱勇奪至尊歌曲大獎，向來寡言的Gareth T.罕有分享感受道：「其實踏上呢個舞台，對我嚟講係好重大，對上一次係三年前。呢三年我識嘅人多咗，學識嘅嘢多咗，多謝喜歡我嘅歌迷，多謝唔鍾意我嘅朋友，俾我評論，等我進步。多謝曾經嘅心碎，令我可以用背脊唱情歌。另外要多謝我嘅人生導師Wyman。其實我想講嘅嘢都寫咗歌裡面，多謝大家聽我嘅歌，聽我想講啲乜。」

專業推介 叱咤十大

第10位 張天賦〈懷疑人生 〉

第9位 Gin Lee〈白夜行〉

第8位 馮允謙〈吉卜力〉

第7位 Dear Jane〈你流淚所以我流淚〉

第6位 陳柏宇〈我所看見的未來〉

第5位 The Hertz〈逆旅〉

第4位 泳兒〈無糖可樂〉

第3位 魏浚笙〈白色踢死兔〉

第2位 謝安琪〈50/50〉

至尊歌曲大獎 Gareth T.〈用背脊唱情歌〉