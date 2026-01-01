《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤@MIRROR缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚舉行，各大獎項分佈都十分平均，好似林家謙、陳柏宇、陳蕾、Gin Lee、馮允謙及在澳門開show未能現身的姜濤都獲得2獎，而張天賦則稍勝一籌連奪叱咤十大第十位、男歌手銀獎及至尊唱片大獎合共3獎，成為大贏家。另外鄧麗欣相隔23年再登叱咤舞台，贏得我最喜愛的女歌手，成為全晚最大驚喜。
2011從加拿大回流返香港的馮允謙，首度獲得叱咤樂壇男歌手金獎，他忍著淚在台上道謝，說：「其實我好驚，我唔知大家（見我得獎）會有咩反應，我想講我入咗行咁耐以嚟，今次第一次攞金獎，而我知道，呢個獎唔係淨係一年嘅努力，係咁多年累積返嚟嘅努力。多謝商台亦想多謝自己，好多年前想放棄音樂，而我繼續匿埋寫我嘅歌，寰亞欣賞我繼續俾機會我，當年簽我返嚟。我自己都有啲則疑，當時個樣又腫又爆牙，對自己冇信心，但佢哋對我有信心，所以I love my 寰亞family。多謝fans, you guys are everything to me，因為冇你哋我唔可以出歌出show。」
繼去年贏得女歌手金獎，今年Gin Lee冧莊再奪金獎，她有感而發道：「上年我覺得時間過得特別快，令我未有時間好好沉澱；舊年我同一班年青人燃燒生命，係好年青同好有意義嘅事。我好相信生命影響生命，音樂可以令世界變得更加美好，呢個信念令我第二次再喺呢個舞台拎呢個獎。我想分享呢個獎分享俾正在迷失掙扎嘅你，記住努力嘅人唔會輸。」
而成為大贏家的張天賦，他在接過至尊唱片大獎時表示：「嗲哋媽咪教我要謙虛，但我今日要驕傲，因為我可以令到咁多人驕傲。其實（碟名）應該係有甜酸苦辣，但可以溝少少甜，令佢變成酸啦，唔好咁苦。」至於屬同一唱片公司的陳蕾，她今晚獲得唱作人銀獎及女歌手銀獎，在奪得女歌手銀獎時，她一上台即爆喊，表示在看頒獎禮opening表演時已想喊，直到上台一刻她終於忍不住。陳蕾喊著說：「2025年教到我兩個字『珍惜』，珍惜愛我嘅人，希望大家會珍惜做歌嘅歌手，因為唔知幾時唔做或者唔係度。」
至於全晚最大驚喜，是鄧麗欣成為樂迷票選我最喜愛的女歌手，Stephy特別現身領獎，更分享感言道：「我對上一次上呢個頒獎台係23年前，當時係攞新人獎，攞完落返個台，我覺得我離呢個台好遠，我唔知幾時可以再上返呢個台攞獎，之後坐咗好幾年，望住好多歌手攞獎好羨慕，羨慕佢哋好自信喺台上唱歌，嗰段時間我有迷惘過，有想逃避過，亦都有懷疑，但我從來冇放棄過，因為我知有人相信我。多謝大家推咗我上嚟，係真係可以上得返嚟，係你哋成就咁勵志嘅故事。」
至於我最喜愛的男歌手則由姜濤奪得，雖然姜濤未能現身頒獎禮，但他在澳門完show回港的路上，也有開啟直播聽著自己得獎，而坐在他身旁的Ian更拍下姜濤聽到得獎時的開心表情呢！
_____________________________________________________________________
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。
有別往年撮合不同歌手同台驚喜演出，今年頒獎禮一開始，大會先向於去年病逝的方大同致敬，請來他過往的音樂夥伴攜手演繹〈愛我吧〉、〈公園〉、〈愛愛愛〉、〈關於愛的定義〉、〈Love Song〉等多首大同的作品，表演期間舞台中央位置亦特別騰空，只擺放了一支mic stand，整個設計，勾起了台下歌手與觀眾對大同的思念。
向來叱咤都充滿淚水，今年都唔例外，喺頒發專業推介叱咤十大時，陳柏宇、泳兒與謝安琪都得獎感言時都流下感動眼淚，其中陳柏宇憑〈我所看見的未來〉一曲得到第六位時，他大嗌一下後說道：「唔好咁嚇我，大佬。佢哋同我講，你係第十位、第九位，但一路都唔係，心諗算喇。我未有一年試過咁想攞獎。爸爸今日攞第6位，希望Abby睇到，I Love you Abby, I Love you Audrey, I love mami, I hope you proud。〈我所看見的未來〉唔係寓言，係承諾，無論前景係逆定順，我都會喺度陪你一齊過。」
2026年出道20年的泳兒憑〈無糖可樂〉奪得第四位，她淚流滿面道：「2026年係我入行第20年，真係一個唔短嘅時間，同我同輩嘅歌手或者並肩作戰嘅隊友，已經向第二個方向發展，但我仍然堅守。我都則疑仲有乜嘢可以俾到你哋，仲點樣keep到初衷，但其實我唔應該因為年齡、年資困住自己，其實中女都有資格追求佢嘅夢想。」她又多謝另一半道：「多謝另一半，俾咗好多情緒價值我，我先可以好開心咁去工作。」
謝安琪的〈50/50〉則成功打入第3位，她在台上哽咽道：「呢首歌喺今年得到一個獎係好激動，因為今年我自己、香港人，好多人都經歷好多，失去咗好多，呢首歌係我幾年前陷入咗一個四十幾歲身份危險，好多嘢都好冇力，但我嘅身體、狀態、我嘅人生都唔鼓勵我去做咁多嘢，好似都同我講，不如唔好啦，我喺好多自我懷疑同掙扎裡面。呢首歌做咗幾年，卒之今年完成推出，我自己聽到首歌，都有被自己隻歌感動返、鼓勵返自己 ，但今年一啲都唔容易過，雖然有歌陪伴住我，我好盡力真心去做，帶俾我好多意義，所以呢一刻呢個獎，大家坐喺度同我一齊經歷，係好感動。多謝大家支持樂壇支持音樂，到今日依然好在乎嘅每一位，多謝你哋每一位。」
至於Gareth T.〈用背脊唱情歌〉則大熱勇奪至尊歌曲大獎，向來寡言的Gareth T.罕有分享感受道：「其實踏上呢個舞台，對我嚟講係好重大，對上一次係三年前。呢三年我識嘅人多咗，學識嘅嘢多咗，多謝喜歡我嘅歌迷，多謝唔鍾意我嘅朋友，俾我評論，等我進步。多謝曾經嘅心碎，令我可以用背脊唱情歌。另外要多謝我嘅人生導師Wyman。其實我想講嘅嘢都寫咗歌裡面，多謝大家聽我嘅歌，聽我想講啲乜。」
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》
完整得獎名單
專業推介 叱咤十大
第10位 張天賦〈懷疑人生 〉
第9位 Gin Lee〈白夜行〉
第8位 馮允謙〈吉卜力〉
第7位 Dear Jane〈你流淚所以我流淚〉
第6位 陳柏宇〈我所看見的未來〉
第5位 The Hertz〈逆旅〉
第4位 泳兒〈無糖可樂〉
第3位 魏浚笙〈白色踢死兔〉
第2位 謝安琪〈50/50〉
至尊歌曲大獎 Gareth T.〈用背脊唱情歌〉
幕後人大獎
作曲人 – 林家謙
編曲人 – 黃兆銘
填詞人 – 黃偉文
監製 – 陳考威
唱作人
銅獎 馮允謙
銀獎 陳蕾
金獎 林家謙
新力軍 – 女歌手
銅獎 – 許軼
銀獎 – Amy Lo
金獎 – Constance 康堤
新力軍 – 男歌手
銅獎 – Hayson郭禮羲
銀獎 – Edwin Tong
金獎 – Regent林暐竣
新力軍 – 組合
銅獎 – Honey Punch
銀獎 – 晚安莉莉
金獎 – IdG Bubbles
組合
銅獎 – The Hertz
銀獎 - Pandora
金獎 – Collar
男歌手
銅獎 – 陳柏宇
銀獎 – 張天賦
金獎 – 馮允謙
女歌手
銅獎 – 陳凱詠
銀獎 – 陳蕾
金獎 – Gin Lee
至尊唱片大獎
張天賦《Sweet & Sour》
我最喜愛的組合
MIRROR
我最喜愛的男歌手
姜濤
我最喜愛的女歌手
鄧麗欣
我最喜愛的歌曲
姜濤〈On a SunnyDay〉
其他人也在看
叱咤2025｜泳兒入行20年奪叱咤十大多謝另一半 爆喊稱：中女都有資格去追求夢想
商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題，大會一口氣公布專業推介叱咤十大，分別是第十位：MC張天賦《懷疑人生》、第九位︰Gin Lee 李幸倪《白夜行》、第八位︰Jay Fung馮允謙《吉卜力》、第七位︰Dear Jane《你am730 ・ 2 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 2 小時前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市爆發襲擊及盜竊事件。警方於今日(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍
於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Ray Online｜卓永興爆肚推薦「警匪神劇」 自爆受「神劇」影響加入警隊
新一年伊始，舊油麻地警署今日亦都非常熱鬧。政務司副司長卓永興喺「油蔴地警署光影之旅」展覽開幕儀式致辭時，就話元旦應該開心啲，就決定爆肚唔跟講稿，向大家推薦佢心目中嘅香港警匪片「神劇」，就係1976年無綫電視嘅電視劇《C.I.D.》。am730 ・ 5 小時前
布志綸不點名批評Mr.舊隊友坐享其成 個人作品被無條件瓜分 暗寸被好兄弟好朋友出賣
樂隊Mr.於2008年出道後迅速崛起，2年後已經殺入紅館開演唱會，至2016年宣佈同唱片公司環球唔續約後以獨立樂隊形式發展。後來主音Alan布志綸改以獨立歌手發表作品後，與Mr.開始分道揚鑣，樂隊後來更以4人團隊運作。不過Alan未有正式宣布離隊，並曾於早前Mr.喺多倫多舉行公開演出前呼籲樂迷支持Mr.，接受訪問時對現時嘅Mr.送上祝福，更透露曾經探望患癌嘅隊友Dash（譚健文）。表面上好來好去，但係布志綸尋晚喺threads上面連環發文，對舊隊友作出控訴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大棠被煙花嚇至走失狗狗 新年報平安 狗主感謝各界關心
【動物專訊】昨晚凌晨12:15分於大棠「碼頭燒烤」一隻狗狗疑被場外的煙花爆聲嚇到，慌忙走出馬路。狗狗後來獲愛協救起，送往愛護動物協會。狗主Dick向大家報平安，他已接回Chanel，並無大礙，他非常感激各界協助。 有現場的讀者表示，昨晚凌晨，燒烤場內有人放煙花，當時Chanel疑因聽到爆仗聲後驚慌，並跑了出去外邊馬路。狗主及多位讀者也嘗試尋找，惟也找不到她。直至後來有人通知，狗狗左腳受傷獲愛協救走。 狗主Dick向本報表示，Chanel是他領養回來的狗狗，現在11個月大。他今日已到灣仔愛協接回Chanel，並向大家報平安，Chanel 沒有大礙，只是手板仔有少少擦損，指甲磨蝕了，現已平安返到屋企了。他感謝各方幫忙，十分感激。 The post 大棠被煙花嚇至走失狗狗 新年報平安 狗主感謝各界關心 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 2 小時前
內地元旦三日連假 本港口岸現入境人潮(何嘉駿報道)
【Now新聞台】多個陸路口岸出現入境人潮，截至早上10時，有超過11萬人入境，當中5.7萬人是內地旅客。 西九龍高鐵站在新一年的早上8時許，已經有不少旅客完成入境手續出閘，準備去商場及主題樂園「血拼」。廣州旅客邵小姐：「留一天，然後晚上就回去了，打算就在這邊逛一下，逛一下商場，買一些護膚品之類。(為甚麼選擇來香港買？)因為我們那邊要找代購，在香港可以直接買，價格也比較便宜。」深圳旅客戚小姐：「今天的行程只是去迪士尼樂園，如果有空閒的時間還是去其他地方，沒有怎樣預算，就是想來就過來了。」至於連接東鐵落馬洲站的福田口岸，就有一群背包客帶齊行山杖、帳幕等登山裝備，打算過關之後直闖麥理浩徑及鳳凰徑。東莞旅客阿林：「感覺那邊徒步的風景非常好看。(有甚麼期望嗎？)在我紮營的地方不要碰到野豬就好了，不要攻擊我的帳蓬，我的是新帳蓬。」江西旅客葉先生：「周邊的山都給我跑完了，所以我去香港了。(那為甚麼這麼早就過去？)我準備兩天走完，去玩兩天時間，因為我只有兩天假期。」東面的香園圍蓮塘口岸，就是訪港旅行團的熱門集合點，導遊集齊人後就帶領團友一齊排隊過關，口岸部門都加裝鐵馬，做人流管制。計劃出入境的旅客可以now.com 新聞 ・ 11 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 5 小時前
《我和春天有個約會》四小花 萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀同台掀回憶殺 網民：最早F4女團
1996年在ATV亞洲首播的電視劇《我和春天有個約會》，近30年來都是觀眾心目中的經典神劇，劇中夜店「麗花皇宮」四位駐台小花姚小蝶（鄧萃雯飾）、藍鳳萍（萬綺雯飾）、洪蓮茜（商天娥飾）及金露露（蔡曉儀飾）在2025年大除夕世紀合體。四人打扮成當年劇中的經典歌女造型，亮相內地跨年節目，在台上一起合唱《我和春天有個約會》，配上背後屏幕播出當年劇中的經典片段，瞬間掀起回憶殺，成為網上熱門話題，其中「長腿姐姐」萬綺雯的凍齡容顏及商天娥的好歌喉更成為談論焦點，又形容四人就像「最早F4女團」，笑指「還好這四個人沒有『朱孝天』，要不然這局組不成了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前