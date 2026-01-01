宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤@MIRROR缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚舉行，各大獎項分佈都十分平均，好似林家謙、陳柏宇、陳蕾、Gin Lee、馮允謙及在澳門開show未能現身的姜濤都獲得2獎，而張天賦則稍勝一籌連奪叱咤十大第十位、男歌手銀獎及至尊唱片大獎合共3獎，成為大贏家。另外鄧麗欣相隔23年再登叱咤舞台，贏得我最喜愛的女歌手，成為全晚最大驚喜。
2011從加拿大回流返香港的馮允謙，首度獲得叱咤樂壇男歌手金獎，他忍著淚在台上道謝，說：「其實我好驚，我唔知大家（見我得獎）會有咩反應，我想講我入咗行咁耐以嚟，今次第一次攞金獎，而我知道，呢個獎唔係淨係一年嘅努力，係咁多年累積返嚟嘅努力。多謝商台亦想多謝自己，好多年前想放棄音樂，而我繼續匿埋寫我嘅歌，寰亞欣賞我繼續俾機會我，當年簽我返嚟。我自己都有啲則疑，當時個樣又腫又爆牙，對自己冇信心，但佢哋對我有信心，所以I love my 寰亞family。多謝fans, you guys are everything to me，因為冇你哋我唔可以出歌出show。」
繼去年贏得女歌手金獎，今年Gin Lee冧莊再奪金獎，她有感而發道：「上年我覺得時間過得特別快，令我未有時間好好沉澱；舊年我同一班年青人燃燒生命，係好年青同好有意義嘅事。我好相信生命影響生命，音樂可以令世界變得更加美好，呢個信念令我第二次再喺呢個舞台拎呢個獎。我想分享呢個獎分享俾正在迷失掙扎嘅你，記住努力嘅人唔會輸。」
而成為大贏家的張天賦，他在接過至尊唱片大獎時表示：「嗲哋媽咪教我要謙虛，但我今日要驕傲，因為我可以令到咁多人驕傲。其實（碟名）應該係有甜酸苦辣，但可以溝少少甜，令佢變成酸啦，唔好咁苦。」至於屬同一唱片公司的陳蕾，她今晚獲得唱作人銀獎及女歌手銀獎，在奪得女歌手銀獎時，她一上台即爆喊，表示在看頒獎禮opening表演時已想喊，直到上台一刻她終於忍不住。陳蕾喊著說：「2025年教到我兩個字『珍惜』，珍惜愛我嘅人，希望大家會珍惜做歌嘅歌手，因為唔知幾時唔做或者唔係度。」
至於全晚最大驚喜，是鄧麗欣成為樂迷票選我最喜愛的女歌手，Stephy特別現身領獎，更分享感言道：「我對上一次上呢個頒獎台係23年前，當時係攞新人獎，攞完落返個台，我覺得我離呢個台好遠，我唔知幾時可以再上返呢個台攞獎，之後坐咗好幾年，望住好多歌手攞獎好羨慕，羨慕佢哋好自信喺台上唱歌，嗰段時間我有迷惘過，有想逃避過，亦都有懷疑，但我從來冇放棄過，因為我知有人相信我。多謝大家推咗我上嚟，係真係可以上得返嚟，係你哋成就咁勵志嘅故事。」
至於我最喜愛的男歌手則由姜濤奪得，雖然姜濤未能現身頒獎禮，但他在澳門完show回港的路上，也有開啟直播聽著自己得獎，而坐在他身旁的Ian更拍下姜濤聽到得獎時的開心表情呢！
_____________________________________________________________________
[Updated 21:30]
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。
有別往年撮合不同歌手同台驚喜演出，今年頒獎禮一開始，大會先向於去年病逝的方大同致敬，請來他過往的音樂夥伴攜手演繹〈愛我吧〉、〈公園〉、〈愛愛愛〉、〈關於愛的定義〉、〈Love Song〉等多首大同的作品，表演期間舞台中央位置亦特別騰空，只擺放了一支mic stand，整個設計，勾起了台下歌手與觀眾對大同的思念。
向來叱咤都充滿淚水，今年都唔例外，喺頒發專業推介叱咤十大時，陳柏宇、泳兒與謝安琪都得獎感言時都流下感動眼淚，其中陳柏宇憑〈我所看見的未來〉一曲得到第六位時，他大嗌一下後說道：「唔好咁嚇我，大佬。佢哋同我講，你係第十位、第九位，但一路都唔係，心諗算喇。我未有一年試過咁想攞獎。爸爸今日攞第6位，希望Abby睇到，I Love you Abby, I Love you Audrey, I love mami, I hope you proud。〈我所看見的未來〉唔係寓言，係承諾，無論前景係逆定順，我都會喺度陪你一齊過。」
2026年出道20年的泳兒憑〈無糖可樂〉奪得第四位，她淚流滿面道：「2026年係我入行第20年，真係一個唔短嘅時間，同我同輩嘅歌手或者並肩作戰嘅隊友，已經向第二個方向發展，但我仍然堅守。我都則疑仲有乜嘢可以俾到你哋，仲點樣keep到初衷，但其實我唔應該因為年齡、年資困住自己，其實中女都有資格追求佢嘅夢想。」她又多謝另一半道：「多謝另一半，俾咗好多情緒價值我，我先可以好開心咁去工作。」
謝安琪的〈50/50〉則成功打入第3位，她在台上哽咽道：「呢首歌喺今年得到一個獎係好激動，因為今年我自己、香港人，好多人都經歷好多，失去咗好多，呢首歌係我幾年前陷入咗一個四十幾歲身份危險，好多嘢都好冇力，但我嘅身體、狀態、我嘅人生都唔鼓勵我去做咁多嘢，好似都同我講，不如唔好啦，我喺好多自我懷疑同掙扎裡面。呢首歌做咗幾年，卒之今年完成推出，我自己聽到首歌，都有被自己隻歌感動返、鼓勵返自己 ，但今年一啲都唔容易過，雖然有歌陪伴住我，我好盡力真心去做，帶俾我好多意義，所以呢一刻呢個獎，大家坐喺度同我一齊經歷，係好感動。多謝大家支持樂壇支持音樂，到今日依然好在乎嘅每一位，多謝你哋每一位。」
至於Gareth T.〈用背脊唱情歌〉則大熱勇奪至尊歌曲大獎，向來寡言的Gareth T.罕有分享感受道：「其實踏上呢個舞台，對我嚟講係好重大，對上一次係三年前。呢三年我識嘅人多咗，學識嘅嘢多咗，多謝喜歡我嘅歌迷，多謝唔鍾意我嘅朋友，俾我評論，等我進步。多謝曾經嘅心碎，令我可以用背脊唱情歌。另外要多謝我嘅人生導師Wyman。其實我想講嘅嘢都寫咗歌裡面，多謝大家聽我嘅歌，聽我想講啲乜。」
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》
完整得獎名單
專業推介 叱咤十大
第10位 張天賦〈懷疑人生 〉
第9位 Gin Lee〈白夜行〉
第8位 馮允謙〈吉卜力〉
第7位 Dear Jane〈你流淚所以我流淚〉
第6位 陳柏宇〈我所看見的未來〉
第5位 The Hertz〈逆旅〉
第4位 泳兒〈無糖可樂〉
第3位 魏浚笙〈白色踢死兔〉
第2位 謝安琪〈50/50〉
至尊歌曲大獎 Gareth T.〈用背脊唱情歌〉
幕後人大獎
作曲人 – 林家謙
編曲人 – 黃兆銘
填詞人 – 黃偉文
監製 – 陳考威
唱作人
銅獎 馮允謙
銀獎 陳蕾
金獎 林家謙
新力軍 – 女歌手
銅獎 – 許軼
銀獎 – Amy Lo
金獎 – Constance 康堤
新力軍 – 男歌手
銅獎 – Hayson郭禮羲
銀獎 – Edwin Tong
金獎 – Regent林暐竣
新力軍 – 組合
銅獎 – Honey Punch
銀獎 – 晚安莉莉
金獎 – IdG Bubbles
組合
銅獎 – The Hertz
銀獎 - Pandora
金獎 – Collar
男歌手
銅獎 – 陳柏宇
銀獎 – 張天賦
金獎 – 馮允謙
女歌手
銅獎 – 陳凱詠
銀獎 – 陳蕾
金獎 – Gin Lee
至尊唱片大獎
張天賦《Sweet & Sour》
我最喜愛的組合
MIRROR
我最喜愛的男歌手
姜濤
我最喜愛的女歌手
鄧麗欣
我最喜愛的歌曲
姜濤〈On a SunnyDay〉
其他人也在看
叱咤2025｜泳兒入行20年奪叱咤十大多謝另一半 爆喊稱：中女都有資格去追求夢想
商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題，大會一口氣公布專業推介叱咤十大，分別是第十位：MC張天賦《懷疑人生》、第九位︰Gin Lee 李幸倪《白夜行》、第八位︰Jay Fung馮允謙《吉卜力》、第七位︰Dear Jane《你am730 ・ 9 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 9 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 9 小時前
元旦賽馬日吸近 5 萬人入場 總投注額逾 17 億元按年升 4.3 % 內地客倍增︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦賽馬日「好運 1 月 1」今日（ 1 日）在沙田馬場舉行，入場及投注表現俱佳。香港賽馬會公布，全日共吸引 49,156 人入場，較去年元旦的 43,000 人增加約 14%。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍
於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
Elon Musk馬斯克教路，避開這兩個影響效率的習慣！「多工處理」頻繁切換，原來會令大腦付出極高代價
身兼 Tesla、SpaceX 與 X（前 Twitter）多家頂尖科技公司的執行長，伊隆・馬斯克（Elon Musk）的工作量顯然超乎常人。但在近期與凱蒂・米勒（Katie Miller）的訪談中，他指：「真正毀掉專注的不是恐懼，而是不斷在不同事務間切換心思。」如果你常感到大腦疲勞、工作效率低落，馬斯克提到的這兩個「效率殺手」你一定要避開。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
蔡卓妍新年願望曝光 希望踢走大懶蟲
【on.cc東網專訊】藝人蔡卓妍（阿Sa）除夕夜於社交平台甫出幾張坐在梳化上，面帶無奈表情的照片，自爆遇到大難題：「有冇人同我一樣，好想整一個2025 recap，打開個相簿，見到有好多相同片就好頭痛，但係都堅持揀咗一粒鐘......最後實在覺得太攰同埋好眼瞓（東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
曼城闖「蘭」關0：0
【Now Sports】元旦日4場英超都和波收場！繼利物浦主場被列斯聯悶和0:0後，曼城作客主場不敗的新特蘭亦以相同比數完場。曼城與上周六作客贏諾定咸森林的陣容比較，只作了兩個調動，尼敦艾基自去年10月以來首度在聯賽任正選，取代法迪奧的位置，至於沙維奧取代賴達斯掛帥。杜古與洛迪靴蘭迪斯都復出候命先列後備。新特蘭展示出為何本季英超主場繼續不敗，上半場19分鐘，布洛比半單刀姿態在禁區內施射，被封位的當拿隆馬擋出，馬恩達其後頭球攻門未中目標。賀蘭於37分鐘在12碼點位置施射，但乏力且角度太正無功而還。及至上半場補時，曉爾接應格利沙卡傳中頂球高出。易邊後初段，沙維奧近射被擋出，失諸交臂。此後雙方都不乏入球機會，其中法迪奧連番埋門，先是頭球攻門被擋出，繼而射門中柱不入，注定雙方互無紀錄。這戰果令曼城19戰得41分續排第2，落後阿仙奴4分。新特蘭以29分排第7。now.com 體育 ・ 1 小時前
Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高
「油麻地警署光影之旅」周四(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？am730 ・ 8 小時前