叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤@MIRROR缺席仍擸2獎

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚舉行，各大獎項分佈都十分平均，好似林家謙、陳柏宇、陳蕾、Gin Lee、馮允謙及在澳門開show未能現身的姜濤都獲得2獎，而張天賦則稍勝一籌連奪叱咤十大第十位、男歌手銀獎及至尊唱片大獎合共3獎，成為大贏家。另外鄧麗欣相隔23年再登叱咤舞台，贏得我最喜愛的女歌手，成為全晚最大驚喜。

2011從加拿大回流返香港的馮允謙，首度獲得叱咤樂壇男歌手金獎，他忍著淚在台上道謝，說：「其實我好驚，我唔知大家（見我得獎）會有咩反應，我想講我入咗行咁耐以嚟，今次第一次攞金獎，而我知道，呢個獎唔係淨係一年嘅努力，係咁多年累積返嚟嘅努力。多謝商台亦想多謝自己，好多年前想放棄音樂，而我繼續匿埋寫我嘅歌，寰亞欣賞我繼續俾機會我，當年簽我返嚟。我自己都有啲則疑，當時個樣又腫又爆牙，對自己冇信心，但佢哋對我有信心，所以I love my 寰亞family。多謝fans, you guys are everything to me，因為冇你哋我唔可以出歌出show。」

馮允謙首度獲得叱咤樂壇男歌手金獎

繼去年贏得女歌手金獎，今年Gin Lee冧莊再奪金獎，她有感而發道：「上年我覺得時間過得特別快，令我未有時間好好沉澱；舊年我同一班年青人燃燒生命，係好年青同好有意義嘅事。我好相信生命影響生命，音樂可以令世界變得更加美好，呢個信念令我第二次再喺呢個舞台拎呢個獎。我想分享呢個獎分享俾正在迷失掙扎嘅你，記住努力嘅人唔會輸。」

Gin Lee冧莊再奪金獎

而成為大贏家的張天賦，他在接過至尊唱片大獎時表示：「嗲哋媽咪教我要謙虛，但我今日要驕傲，因為我可以令到咁多人驕傲。其實（碟名）應該係有甜酸苦辣，但可以溝少少甜，令佢變成酸啦，唔好咁苦。」至於屬同一唱片公司的陳蕾，她今晚獲得唱作人銀獎及女歌手銀獎，在奪得女歌手銀獎時，她一上台即爆喊，表示在看頒獎禮opening表演時已想喊，直到上台一刻她終於忍不住。陳蕾喊著說：「2025年教到我兩個字『珍惜』，珍惜愛我嘅人，希望大家會珍惜做歌嘅歌手，因為唔知幾時唔做或者唔係度。」

陳蕾今晚獲得唱作人銀獎及女歌手銀獎

至於全晚最大驚喜，是鄧麗欣成為樂迷票選我最喜愛的女歌手，Stephy特別現身領獎，更分享感言道：「我對上一次上呢個頒獎台係23年前，當時係攞新人獎，攞完落返個台，我覺得我離呢個台好遠，我唔知幾時可以再上返呢個台攞獎，之後坐咗好幾年，望住好多歌手攞獎好羨慕，羨慕佢哋好自信喺台上唱歌，嗰段時間我有迷惘過，有想逃避過，亦都有懷疑，但我從來冇放棄過，因為我知有人相信我。多謝大家推咗我上嚟，係真係可以上得返嚟，係你哋成就咁勵志嘅故事。」

Stephy特別現身領獎

至於我最喜愛的男歌手則由姜濤奪得，雖然姜濤未能現身頒獎禮，但他在澳門完show回港的路上，也有開啟直播聽著自己得獎，而坐在他身旁的Ian更拍下姜濤聽到得獎時的開心表情呢！

我最喜愛的男歌手則由姜濤奪得，雖然姜濤未能現身頒獎禮

[Updated 21:30]

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。

Gareth T.〈用背脊唱情歌〉大熱奪至尊歌曲大獎

第4位 泳兒〈無糖可樂〉 第3位 魏浚笙〈白色踢死兔〉

有別往年撮合不同歌手同台驚喜演出，今年頒獎禮一開始，大會先向於去年病逝的方大同致敬，請來他過往的音樂夥伴攜手演繹〈愛我吧〉、〈公園〉、〈愛愛愛〉、〈關於愛的定義〉、〈Love Song〉等多首大同的作品，表演期間舞台中央位置亦特別騰空，只擺放了一支mic stand，整個設計，勾起了台下歌手與觀眾對大同的思念。

第2位 謝安琪〈50/50〉

向來叱咤都充滿淚水，今年都唔例外，喺頒發專業推介叱咤十大時，陳柏宇、泳兒與謝安琪都得獎感言時都流下感動眼淚，其中陳柏宇憑〈我所看見的未來〉一曲得到第六位時，他大嗌一下後說道：「唔好咁嚇我，大佬。佢哋同我講，你係第十位、第九位，但一路都唔係，心諗算喇。我未有一年試過咁想攞獎。爸爸今日攞第6位，希望Abby睇到，I Love you Abby, I Love you Audrey, I love mami, I hope you proud。〈我所看見的未來〉唔係寓言，係承諾，無論前景係逆定順，我都會喺度陪你一齊過。」

第6位 陳柏宇〈我所看見的未來〉

2026年出道20年的泳兒憑〈無糖可樂〉奪得第四位，她淚流滿面道：「2026年係我入行第20年，真係一個唔短嘅時間，同我同輩嘅歌手或者並肩作戰嘅隊友，已經向第二個方向發展，但我仍然堅守。我都則疑仲有乜嘢可以俾到你哋，仲點樣keep到初衷，但其實我唔應該因為年齡、年資困住自己，其實中女都有資格追求佢嘅夢想。」她又多謝另一半道：「多謝另一半，俾咗好多情緒價值我，我先可以好開心咁去工作。」

第10位 張天賦〈懷疑人生 〉

謝安琪的〈50/50〉則成功打入第3位，她在台上哽咽道：「呢首歌喺今年得到一個獎係好激動，因為今年我自己、香港人，好多人都經歷好多，失去咗好多，呢首歌係我幾年前陷入咗一個四十幾歲身份危險，好多嘢都好冇力，但我嘅身體、狀態、我嘅人生都唔鼓勵我去做咁多嘢，好似都同我講，不如唔好啦，我喺好多自我懷疑同掙扎裡面。呢首歌做咗幾年，卒之今年完成推出，我自己聽到首歌，都有被自己隻歌感動返、鼓勵返自己 ，但今年一啲都唔容易過，雖然有歌陪伴住我，我好盡力真心去做，帶俾我好多意義，所以呢一刻呢個獎，大家坐喺度同我一齊經歷，係好感動。多謝大家支持樂壇支持音樂，到今日依然好在乎嘅每一位，多謝你哋每一位。」

至尊歌曲大獎 Gareth T.〈用背脊唱情歌〉

至於Gareth T.〈用背脊唱情歌〉則大熱勇奪至尊歌曲大獎，向來寡言的Gareth T.罕有分享感受道：「其實踏上呢個舞台，對我嚟講係好重大，對上一次係三年前。呢三年我識嘅人多咗，學識嘅嘢多咗，多謝喜歡我嘅歌迷，多謝唔鍾意我嘅朋友，俾我評論，等我進步。多謝曾經嘅心碎，令我可以用背脊唱情歌。另外要多謝我嘅人生導師Wyman。其實我想講嘅嘢都寫咗歌裡面，多謝大家聽我嘅歌，聽我想講啲乜。」

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

完整得獎名單

專業推介 叱咤十大

第10位 張天賦〈懷疑人生 〉

第9位 Gin Lee〈白夜行〉

第8位 馮允謙〈吉卜力〉

第7位 Dear Jane〈你流淚所以我流淚〉

第6位 陳柏宇〈我所看見的未來〉

第5位 The Hertz〈逆旅〉

第4位 泳兒〈無糖可樂〉

第3位 魏浚笙〈白色踢死兔〉

第2位 謝安琪〈50/50〉

至尊歌曲大獎 Gareth T.〈用背脊唱情歌〉

幕後人大獎

作曲人 – 林家謙

編曲人 – 黃兆銘

填詞人 – 黃偉文

監製 – 陳考威

唱作人

銅獎 馮允謙

銀獎 陳蕾

金獎 林家謙

新力軍 – 女歌手

銅獎 – 許軼

銀獎 – Amy Lo

金獎 – Constance 康堤

新力軍 – 男歌手

銅獎 – Hayson郭禮羲

銀獎 – Edwin Tong

金獎 – Regent林暐竣

新力軍 – 組合

銅獎 – Honey Punch

銀獎 – 晚安莉莉

金獎 – IdG Bubbles

組合

銅獎 – The Hertz

銀獎 - Pandora

金獎 – Collar

男歌手

銅獎 – 陳柏宇

銀獎 – 張天賦

金獎 – 馮允謙

女歌手

銅獎 – 陳凱詠

銀獎 – 陳蕾

金獎 – Gin Lee

至尊唱片大獎

張天賦《Sweet & Sour》

我最喜愛的組合

MIRROR

我最喜愛的男歌手

姜濤

我最喜愛的女歌手

鄧麗欣

我最喜愛的歌曲

姜濤〈On a SunnyDay〉