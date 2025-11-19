黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強,投票截至11月19日中午12時,最新八強走勢如下:
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合八強走勢(排名依筆劃序)
男歌手..MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、呂爵安、林家謙、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆
女歌手..Gin Lee、JACE 陳凱詠、Marf 邱彥筒、Serrini、陳蕾、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪
組 合..COLLAR、Dear Jane、ERROR、MIRROR、Pandora、RubberBand、VIVA、晚安莉莉
