《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》是年度音樂盛事，近年MIRROR更是大贏家，大批鏡粉為支持偶像投票，不借擲重本入場勁撐。不過，MIRROR親證今年將缺席《叱咤》，將於澳門舉行「MIRROR First Day 2026」演唱會。陳志雲日前回應，否認MIRROR缺席是因為他與MakerVille行政總裁金廣誠不和，更直指：「不過有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟。不過叱咤係成個樂壇嘅事，如果佢哋真係唔得間嚟，大家都會擁護呢件事。」

叱咤樂壇頒獎典禮 | 陳志雲稱MIRROR「傳聞兩位趕到過嚟」 被網民指出口術 : 未確實就唔好講

不過陳志雲金口一開，不少網民都表示不滿，質疑商台為散飛而發佈實消息，有網民指：「如果，係傳聞，未確實就唔好講。講笑都唔好啦。」仍未平息到商台冷待Mirror的傳聞。