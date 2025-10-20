不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。
現場所見，取而代之的是MC 粉絲人數最多，有粉絲直指，去年要早三個星期到場霸位，今年則只需提早一天即能霸靚位。雖然MIRROR未有到場，但同公司的女團COLLAR都有現身。
是日的另一個焦點，就是有陳奕迅女兒陳康堤現身，他今年角逐女新人獎，又與同門師兄MC及湯令山一同現身，大有機會奪獎。此外，由於小儀即將離職，明年一月一日都不會再見到小儀在頒獎禮上出現。
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇今日（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo
烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普並且無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
抵港貨機滑出跑道墮海釀兩死｜比特幣散戶慘賠 170 億美元｜關淑怡疑心臟有事入院｜10 月 20 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 20 日（週一）。本港今晚至明日吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中烈風，多雲有陣雨，明日雨勢間中較頻密；海面有大浪及湧浪，氣溫由午夜約 23 度逐步降至明晚市區最低約 19 度，新界再低 2 至 3 度。展望星期三風勢仍頗大、部分沿岸低窪地區晚間或有水浸；週後期天色好轉、日間回暖。明日最高紫外線指數約 2 ，強度屬低。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
KD降薪續簽火箭 累積薪酬創NBA新高
【Now Sports】根據ESPN報道，杜蘭特已同意與侯斯頓火箭簽下一份為期兩年價值9000萬美元的延長合約，還包含2027/28年球季的球員選項。杜蘭特（Kevin Durant）本有資格簽下最高1億2000萬美元的頂薪續約，但他今夏選擇被鳳凰城太陽交易至火箭，便要為球隊的薪酬空間作出犧牲，因此主動降薪3000萬美元，但可以讓球隊在建構陣容方面帶來更大彈性。不過，即使杜蘭特這次續約少了錢，仍然在NBA生涯的總薪酬，達到5億9820萬美元，超越勒邦占士的5億8390萬美元，成為NBA史上薪酬總收入最高球員。火箭在7月的7方交易中獲得KD，即使送走了謝倫格連和迪倫布祿斯，但隊內還有艾柏朗聖官、艾文湯臣、謝巴利史密夫及達里依臣，仍然展現爭冠野心。杜蘭特是是2014年年度MVP，也在2017和18年兩度當選FMVP，手執兩座總冠軍，雖然已經來到37歲高齡，但上季的跳射命中率仍是全聯盟第1的49.7%，其中中距離命中率為53.1%，帶球跳射的命中率也高達50.9％，均為聯盟最佳。now.com 體育 ・ 23 小時前
西甲｜多場比賽球員棄戰15秒 抗議安排海外賽
西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。 隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒am730 ・ 12 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 18 小時前