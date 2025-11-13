叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢

由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合

十二強走勢(排名依筆劃序)

男歌手：MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手

女歌手：DAY 許軼、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、moon tang、Serrini、陳蕾、雲浩影、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手

組合：COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、MIRROR、Pandora、RubberBand、The Hertz、VIVA、Zpecial、晚安莉莉、雷同二友

叱咤樂壇我最喜愛的組合

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於明天(11月14日)中午12時結束。第二階段投票將於11月17日中午12時至11月21日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。第三階段投票將於11月24日中午12時至11月28日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2026年1月1日頒獎禮當晚揭曉！