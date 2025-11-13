黑色星期五優惠大合集！
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合
十二強走勢(排名依筆劃序)
男歌手：MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆
女歌手：DAY 許軼、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、moon tang、Serrini、陳蕾、雲浩影、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪
組合：COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、MIRROR、Pandora、RubberBand、The Hertz、VIVA、Zpecial、晚安莉莉、雷同二友
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於明天(11月14日)中午12時結束。第二階段投票將於11月17日中午12時至11月21日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。第三階段投票將於11月24日中午12時至11月28日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2026年1月1日頒獎禮當晚揭曉！
其他人也在看
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 23 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。閔孝琳、太陽久違合體被酸「變...styletc ・ 1 天前
鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄
【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
劉強東妻子出任Vogue客座總監
京東（9618.HK）創辦人兼主席劉強東妻子、被網民稱為「奶茶妹妹」的章澤天，登上最新一期時尚雜誌Vogue Art封面，並擔任Vogue客座總監。信報財經新聞 ・ 10 小時前
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！Yahoo Style HK ・ 1 天前
隱世女DJ何佩瑜Cantopop Party狂熱玩Remix 望為張國榮搞70歲生日派對
近期全港熱爆的Cantopop Party，殺出索爆女DJ！說的是一向有型格嘅何佩瑜（Jeana），原來她暗藏打碟技能，並已經悄悄現身好幾場Party客串做DJ，跟大班樂迷癲埋一份！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。Japhub日本集合 ・ 1 天前