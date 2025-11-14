叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十強誕生

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票截至11月14日中午12時正式完結，十強誕生如下：

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合

十強誕生(排名依筆劃序)

男歌手：MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、盧瀚霆

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後10強

女歌手：Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Serrini、陳蕾、雲浩影、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪

廣告 廣告

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後10強

組合：COLLAR、Dear Jane、ERROR、MIRROR、Pandora、RubberBand、VIVA、Zpecial、晚安莉莉、雷同二友

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票將於下週一(11月17日)中午12時至下週五(11月21日)中午12時進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段，第三階段投票將於11月24日中午12時至11月28日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2026年1月1日頒獎禮當晚揭曉！