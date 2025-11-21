搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，投票截至11月21日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合
最後五強(排名依筆劃序)
男歌手：MC 張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒、盧瀚霆
女歌手：Gin Lee、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣、衛蘭
組合：COLLAR、Dear Jane、MIRROR、Pandora、晚安莉莉
