由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於 12 月 8日中午 12 時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903 專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。投票截至 12 月 10 日中午 12 時，十五強走勢如下：

叱咤頒獎禮 2025｜「我最喜愛的歌曲」十五強走勢

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲

十五強走勢(排名依歌名筆劃序)

《By my side》 Tyson Yoshi / 張敬軒

《Lemonade》 盧瀚霆

《On a SunnyDay》 姜濤

《下世愛你》 洪嘉豪

《手印》 MIRROR

《心死了幾百次》 江𤒹生

《今繼》 柳應廷

《四月物語》 林家謙

《用背脊唱情歌》 Gareth.T

《我看見今晚的月色很美,你呢?》 晚安莉莉

《求救的勇氣》 陳蕾

《純銀子彈》 呂爵安

《給千億顆星選中的二人》 陳卓賢

《說謊者》 MC 張天賦

《暴走女團》 COLLAR

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於今個星期五(12 月 12 日)中午 12 時結束，選出最後十強。第二階段投票將於 12 月 15 日中午 12 時至 12 月 19 日中午 12 時繼續進行，選出最後五強，並於 2026 年 1 月 1 日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！