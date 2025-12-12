叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強誕生 MIRROR成員霸一半席位

宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。截至12月12日中午12時首輪投票正式完結，最後十強如下：
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲
最後十強(排名依歌名筆劃序)
《By my side》Tyson Yoshi / 張敬軒
《Lemonade》盧瀚霆
《On a SunnyDay》姜濤
《今繼》柳應廷
《四月物語》林家謙
《白夜行》Gin Lee
《用背脊唱情歌》Gareth.T
《純銀子彈》呂爵安
《給千億顆星選中的二人》陳卓賢
《說謊者》MC 張天賦
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於下週一(12月15日)中午12時至12月19日中午12時繼續進行，選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！
