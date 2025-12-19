叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強正式誕生

由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於 12 月 15 日中午 12 時正式展開，截至12月19日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲

最後五強(排名依歌名筆劃序)

《Lemonade》 盧瀚霆

《On a SunnyDay》 姜濤

《四月物語》 林家謙

《給千億顆星選中的二人》 陳卓賢

《說謊者》 MC 張天賦

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2026年1月1日頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！