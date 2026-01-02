叱咤︱鄧麗欣爆男友冇飛冇得入場睇 怕自己會爆喊

【on.cc東網專訊】藝人鄧麗欣（Stephy）在叱咤頒獎禮中，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」大獎，事隔23年後再奪得樂壇獎項，她受訪表示：「23年前係同Cookies一齊攞新人獎，所以只係九分之一，個獎依家仲放喺我屋企，事隔23年後終於有第二個獎。」

Stephy坦言事前想也沒有想過會得獎：「朋友話投票畀我，我仲話唔使啦，但係由15強、8強一路去到5強，都覺得好不可思議，呢23年究竟發生咗咩事，自己都好多回憶，上到台畀自己嘅目標係唔可以喊，唔想浪費喺台上面嘅時間，依家仲好亢奮，可能放低就會爆喊出嚟。」她又指要上叱咤舞台這個台唱歌壓力相當大，經歷過高低，加上儲了廿多年，才夠信心上台：「以前可能唔敢上呢個台唱歌。」

問到她下一個目標是否向「女歌手」獎項進發，她說：「冇諗過，攞呢個獎之前覺得同成件事同我無關，但係見到fans幫我拉票，自己又想攞，唔想見到佢哋失望。」講起粉絲支持她則眼濕濕。Spephy透露男友因沒有門票，而要留在家支持，但事前男友也有堅持投票，她說：「佢每次都有投，個網頁仲好難入，但係佢都好堅持投票。」她又透露正籌備新歌，但要找Cookies成員如吳雨霏等合唱也相當困難，因對方要照顧小朋友，莫講話開騷，連約食飯也艱難。

