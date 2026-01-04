叱咤2025歌手造型鑑賞大會，如果有「最佳衣著大獎」，誰是你的心水？

每年的1月1日都是叱咤跟樂迷們的約定，叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，恭喜一眾得獎單位之外，歌手們的衣著也是焦點！今年大家的戰衣又是如何呢？假如有「最佳衣著大獎」，誰會是你的心水？

林家謙

奪「叱咤樂壇唱作人」金獎及「叱咤樂壇作曲人大獎」的林家謙，這位「樂壇天文台」穿起Valleyouth的服裝、LV的領帶，配合Tiffany & Co.的珠寶首飾，並為大家自彈自唱了〈春日部〉，以後關於樂壇的天氣消息就靠著他來為大家預報了～

Jay Fung馮允謙

入行14年終於拿到首座「叱咤樂壇男歌手」金獎的馮允謙，同時亦奪得「叱咤樂壇唱作人」銅獎及「專業推介叱咤十大」第八位 - 吉卜力，他穿起黑色西裝帥氣拿獎。由當初從加拿大回到香港參加歌唱比賽，到現在成為男金的馮允謙，有很多歌手好友及樂迷都為他而高興，搜尋器亦為他加上「叱咤男歌手金獎」這個關鍵字。他更在IG貼上當年「又肥、又爆牙」的照片，笑說指：「張相就係當日我簽約寰亞嘅時候，呢個肥仔係咪好可愛呢？」

Gareth T.湯令山

憑〈用背脊唱情歌〉奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」的湯令山，穿起繡上自己歌詞「唯有等歌迷去喜歡我」的黑色外套，褲子是Carhartt WIP，亦有黑照成為造型一部分，配合俐落all back金髮，帥氣用背脊唱情歌。

MC張天賦

奪「叱咤樂壇⾄尊唱⽚⼤獎」、「叱咤樂壇男歌⼿」銀獎及「專業推介叱咤⼗⼤」第⼗位的MC張天賦，佩戴了卡地亞珠寶，以Panthère de Cartier卡地亞美洲豹系列與Clash de Cartier系列的白色黃金珠寶，配襯黑色Balmain西裝，要成為地表最有型的「168.5」！

（官方圖片）

陳蕾

與大家說「2026，繼續好好愛身邊的人，及時行樂。」的陳蕾，奪得「叱咤樂壇唱作人」銀獎，以及「叱咤樂壇女歌手」銀獎。她穿起Sportmax 2026春夏系列的裙裝，配搭PONDER.ER的Top以及Alexander McQueen的靴子。加上一頭俐落金髮，並以Justin Clenquet的首飾來配搭，高級又有型。

Stephy鄧麗欣

奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」的Stephy，穿起Ami Paris灰色Oversized西裝及Pomellato珠寶，從森美手上拿著她第一座「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎項。她奪獎時忍著淚水並說，「我對上一次踏上這個頒獎台是23年前，那時我拿的是新人獎。拿了獎後我下台，我覺得我離這個台很遠，我不知幾什麼時候可以再上這個台拿獎。」、「原來不放棄，一直向前行，是真的可以上回這台。」、「無論向前行的步有多細步，都要繼續。只要向前行不放棄，都一定行到想去的目的地、屬於你的舞台。」

Jace陳凱詠

奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎的Jace陳凱詠，穿起Versace的青綠色晚裝，配合她青蛇綠色形象，配合Bvlgari珠寶首飾最適合不過。髮型也很用心地弄了像蛇姿態的髮型，有Threads脆友問是否向叱咤Logo致敬，Jace搞笑回應指，「喺啊！」看得出造型師的用心。

Serrini

「梁總理」今年一出場已經很有氣勢，成為席上客享受頒獎禮之外，在台後慶工時亦拿著不少得獎者的獎來拍照，其中有跟她的「Nephew」湯令山同框合影，拿著獎項並在IG上寫著：「今晚攞左好多獎，多謝各位literally」。她穿著的是以創新針織技術聞名的紐約設計師品牌PH5，配搭意大利珠寶品牌DAMIANI，以及Amina Muaddi的鞋子。

Cloud雲浩影

作為席上客的Cloud，短短幾秒鏡頭都足以用仙氣來吸住觀眾的眼球。Cloud穿起Caroline Hu的服裝、Jimmy Choo的鞋子加上Tiffany & Co.的珠寶首飾，配搭中分公主長髮，仙氣滿瀉。

Amy Lo

奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」銀獎的Amy Lo，以Isabel Marant的上衣與西裝外套，配搭半透加白色線條的Jacques Wei Studio的裙子，搭一對Giuseppe Zanotti黑色高筒靴，以及LE MANDORLE的首飾，很時尚俐落的造型。

Constance康堤

奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎的Constance康堤，穿起媽媽徐濠縈styling的白色毛毛外套，配搭俐落的黑色西裝闊褲，再加可愛粒粒小細節all back髮髻髮型，很切合她的玩味又有型的個性。

Kay謝安琪

憑〈50/50〉奪「專業推介叱咤十大」第二位的Kay謝安琪，她穿起Alexander McQueen的服裝，並配搭Bvlgari的珠寶首飾，溫柔高雅。剛從醫院出院還在養身子的她，盡力把作品唱好。她在台上多謝作曲的林家謙，填詞的方皓玟，希望Kay早日養好身子，與樂迷分享更多的好歌。

Jeffrey魏浚笙

憑〈白色踢死兔〉奪「專業推介叱咤十大」第三位的Jeffrey魏浚笙，在台上發表「芙蓮I Love You」愛的宣言成為焦點之外，他保持一貫「Jeffret真係好靚仔」作風，穿起白色Deep V西裝，配搭Tiffany & Co.的珠寶首飾，難怪阿正都忍不住衝口而出說自己的乳名叫「芙蓮」。

