宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
叱咤2025歌手造型鑑賞大會，如果有「最佳衣著大獎」，誰是你的心水？
每年的1月1日都是叱咤跟樂迷們的約定，叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，恭喜一眾得獎單位之外，歌手們的衣著也是焦點！今年大家的戰衣又是如何呢？假如有「最佳衣著大獎」，誰會是你的心水？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
林家謙
奪「叱咤樂壇唱作人」金獎及「叱咤樂壇作曲人大獎」的林家謙，這位「樂壇天文台」穿起Valleyouth的服裝、LV的領帶，配合Tiffany & Co.的珠寶首飾，並為大家自彈自唱了〈春日部〉，以後關於樂壇的天氣消息就靠著他來為大家預報了～
Jay Fung馮允謙
入行14年終於拿到首座「叱咤樂壇男歌手」金獎的馮允謙，同時亦奪得「叱咤樂壇唱作人」銅獎及「專業推介叱咤十大」第八位 - 吉卜力，他穿起黑色西裝帥氣拿獎。由當初從加拿大回到香港參加歌唱比賽，到現在成為男金的馮允謙，有很多歌手好友及樂迷都為他而高興，搜尋器亦為他加上「叱咤男歌手金獎」這個關鍵字。他更在IG貼上當年「又肥、又爆牙」的照片，笑說指：「張相就係當日我簽約寰亞嘅時候，呢個肥仔係咪好可愛呢？」
Gareth T.湯令山
憑〈用背脊唱情歌〉奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」的湯令山，穿起繡上自己歌詞「唯有等歌迷去喜歡我」的黑色外套，褲子是Carhartt WIP，亦有黑照成為造型一部分，配合俐落all back金髮，帥氣用背脊唱情歌。
MC張天賦
奪「叱咤樂壇⾄尊唱⽚⼤獎」、「叱咤樂壇男歌⼿」銀獎及「專業推介叱咤⼗⼤」第⼗位的MC張天賦，佩戴了卡地亞珠寶，以Panthère de Cartier卡地亞美洲豹系列與Clash de Cartier系列的白色黃金珠寶，配襯黑色Balmain西裝，要成為地表最有型的「168.5」！
陳蕾
與大家說「2026，繼續好好愛身邊的人，及時行樂。」的陳蕾，奪得「叱咤樂壇唱作人」銀獎，以及「叱咤樂壇女歌手」銀獎。她穿起Sportmax 2026春夏系列的裙裝，配搭PONDER.ER的Top以及Alexander McQueen的靴子。加上一頭俐落金髮，並以Justin Clenquet的首飾來配搭，高級又有型。
Stephy鄧麗欣
奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」的Stephy，穿起Ami Paris灰色Oversized西裝及Pomellato珠寶，從森美手上拿著她第一座「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎項。她奪獎時忍著淚水並說，「我對上一次踏上這個頒獎台是23年前，那時我拿的是新人獎。拿了獎後我下台，我覺得我離這個台很遠，我不知幾什麼時候可以再上這個台拿獎。」、「原來不放棄，一直向前行，是真的可以上回這台。」、「無論向前行的步有多細步，都要繼續。只要向前行不放棄，都一定行到想去的目的地、屬於你的舞台。」
Jace陳凱詠
奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎的Jace陳凱詠，穿起Versace的青綠色晚裝，配合她青蛇綠色形象，配合Bvlgari珠寶首飾最適合不過。髮型也很用心地弄了像蛇姿態的髮型，有Threads脆友問是否向叱咤Logo致敬，Jace搞笑回應指，「喺啊！」看得出造型師的用心。
Serrini
「梁總理」今年一出場已經很有氣勢，成為席上客享受頒獎禮之外，在台後慶工時亦拿著不少得獎者的獎來拍照，其中有跟她的「Nephew」湯令山同框合影，拿著獎項並在IG上寫著：「今晚攞左好多獎，多謝各位literally」。她穿著的是以創新針織技術聞名的紐約設計師品牌PH5，配搭意大利珠寶品牌DAMIANI，以及Amina Muaddi的鞋子。
Cloud雲浩影
作為席上客的Cloud，短短幾秒鏡頭都足以用仙氣來吸住觀眾的眼球。Cloud穿起Caroline Hu的服裝、Jimmy Choo的鞋子加上Tiffany & Co.的珠寶首飾，配搭中分公主長髮，仙氣滿瀉。
Amy Lo
奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」銀獎的Amy Lo，以Isabel Marant的上衣與西裝外套，配搭半透加白色線條的Jacques Wei Studio的裙子，搭一對Giuseppe Zanotti黑色高筒靴，以及LE MANDORLE的首飾，很時尚俐落的造型。
Constance康堤
奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎的Constance康堤，穿起媽媽徐濠縈styling的白色毛毛外套，配搭俐落的黑色西裝闊褲，再加可愛粒粒小細節all back髮髻髮型，很切合她的玩味又有型的個性。
Kay謝安琪
憑〈50/50〉奪「專業推介叱咤十大」第二位的Kay謝安琪，她穿起Alexander McQueen的服裝，並配搭Bvlgari的珠寶首飾，溫柔高雅。剛從醫院出院還在養身子的她，盡力把作品唱好。她在台上多謝作曲的林家謙，填詞的方皓玟，希望Kay早日養好身子，與樂迷分享更多的好歌。
Jeffrey魏浚笙
憑〈白色踢死兔〉奪「專業推介叱咤十大」第三位的Jeffrey魏浚笙，在台上發表「芙蓮I Love You」愛的宣言成為焦點之外，他保持一貫「Jeffret真係好靚仔」作風，穿起白色Deep V西裝，配搭Tiffany & Co.的珠寶首飾，難怪阿正都忍不住衝口而出說自己的乳名叫「芙蓮」。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BIGBANG T.O.P終於回歸！2026年1月1日個人IG官宣預告推出個人專輯
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
其他人也在看
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【天命最高】《尋秦記》電影版：命運是否真的無法改變？ ｜影評
2001年的經典港劇《尋秦記》，自播出以來便成為無數觀眾心中的穿越劇代表作。20多年後，原班人馬攜手回歸，推出了《尋秦記》電影版，將這部經典搬上大銀幕。這部電影自2019年開拍以來，直到2026年才終於上映。為了迎接這次重返戰國的旅程，不少觀眾甚至特地重溫了當年的40集劇集版。Yahoo Movies HK ・ 18 小時前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米奇洛基被爆拖欠租金日內要還清否則被迫遷
【on.cc東網專訊】美國男星米奇洛基（Mickey Rourke）近日被指生活拮据，有傳他於美國洛杉磯的平房拖欠接近6萬美元（約47萬港元）的租金，業主入稟法院追討他3日內要還清否則被迫遷。<br/>據知米奇於去年初以5,200美元（約41,000東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》
看罷《去死吧，我的愛》，教人想像 Jennifer Lawrence 收到劇本後，接拍不接拍？This is […] 這篇文章 珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 14 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB
正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 19 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 12 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前