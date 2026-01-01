《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
叱咤2025｜泳兒入行20年奪叱咤十大多謝另一半 爆喊稱：中女都有資格去追求夢想
商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題，大會一口氣公布專業推介叱咤十大，分別是第十位：MC張天賦《懷疑人生》、第九位︰Gin Lee 李幸倪《白夜行》、第八位︰Jay Fung馮允謙《吉卜力》、第七位︰Dear Jane《你流淚所以我流淚》、第六位︰陳柏宇《我所看見的未來》、第五位︰The Hertz《逆旅》，而入行20年的泳兒相隔兩年再次在叱咤頒獎台上奪得獎項，以《無糖可樂》獲頒專業推介叱咤十大第四位。
今日打扮性感的泳兒上圍顯得甚有睇頭，她上台接過獎項即感觸落淚，大嘆自己今年出道已經20年，她先多謝作曲的小塵埃，又多謝作詞的Wyman黃偉文，泳兒更爆喊表示：「中女都有資格去追求佢嘅夢想。」最後她多謝另一半，表示有對方才有《無糖可樂》這首歌。
