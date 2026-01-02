叱咤2025湯令山奪至尊歌大獎，認識〈用背脊唱情歌〉的26歲唱作男歌手，姜濤也唱過他的作品

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，至尊歌曲大獎由湯令山Gareth T.以〈用背脊唱情歌〉奪得，得獎片段在Threads上引起熱話。只聽過他這首歌曲嗎？其實他早在2021年加入華納唱片，亦曾為姜濤寫歌，一起來認識這位唱作男歌手吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

在1999年12月30日出生的湯令山，關於音樂興趣建立的部分，他曾在Do姐節目中分享指，小學、中學期間就已經有拉小提琴，後來覺得古典音樂開始沒趣，就用電腦開始整beat兼唱歌。在中學生涯裡花了很多時間去弄音樂，就索性大學也選擇讀音樂，就到了美國波士頓的柏克萊音樂學院讀音樂。

廣告 廣告

成為唱作歌手的湯令山，本身都有好多作品在手，有自己唱的〈Boyfriend Material〉、〈Honest〉、〈勁浪漫超溫馨〉、〈國際孤獨等級〉、〈緊急聯絡人〉、〈用背脊唱情歌〉，一些當紅作品都會見到他的名字在創作欄上，例如姜濤首支四台冠軍歌〈Master Class〉，湯令山負責作曲，同時參與了編曲和監製的部分。另外，容祖兒〈九秒九〉、MC張天賦〈一百個未老先衰的方法〉、鄭欣宜〈我地〉、Tyson Yoshi〈If I Die Tonight〉也是他的作品。

「我想多謝曾經的心碎，令我有機會用背脊唱情歌。」

湯令山這次以〈用背脊唱情歌〉奪叱咤至尊歌曲大獎，在台上他感謝各單位與樂迷，他指對上一次踏上叱咤台已經是三年前的事，現在他再奪獎就是拿至尊歌，在台上的他亦多了一份的淡定：「三年間的過去，認識的人多了，學懂的事多了。再次踏上這舞台，我想多謝一直以來支持我和喜歡我的歌迷，以及公司華納音樂。亦多謝不喜歡我、曾經給予批評的朋友，因為你們而令我不斷進步。」

叱咤片段畫面

叱咤片段畫面

湯令山〈用背脊唱情歌〉除了歌曲動人，唱此歌時，他都會用背脊唱情歌，這次在叱咤台上也是。他的製作團隊也用心地穿起歌詞外套，到了尾段位置就會轉背看到歌詞，「我想多謝曾經的心碎，令我有機會用背脊唱情歌。」而剛好湯令山穿的歌詞就是「唯有等歌迷去喜歡我」也許正如他所說，他的心聲都已經被Wyman寫進歌裡，即使心碎都希望得到歌迷的喜愛，這裡再次恭喜湯令山得獎。

《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

陳冠希CLOT x Coach聯名來襲！太會做聯名系列了，印花Tee、牛仔袋、冷帽...搶貨要快

唐綺陽老師2026十二星座「命定開運色」！火象穿紅、水象穿黑，助你提升一整年氣場

「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？