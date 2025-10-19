天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
史上最偉大球員？ 大谷翔平魔力征服棒球界
（法新社洛杉磯18日電） 道奇體育場的星光尚未落下，這場爭論就已開始：大谷翔平昨天的表現是否是棒球史上最偉大的？
大谷昨天打擊繳出3支全壘打，主投6局10K無失分，以近乎神話般表現率隊橫掃對手，晉級今年世界大賽。
這位日本超級巨星在系列賽第4戰以5比1擊潰密爾瓦基釀酒人，這讓許多人確信，這位31歲的球員，集頂級投手和打擊天賦於一身的獨角獸—在棒球界眾多巨星中獨樹一幟。
過去從未有球員在大聯盟季後賽單場3發全壘打同時投出10K。現代棒球史上只有另一位投手曾在單場敲出3響砲，那就是1942年波士頓勇士投手杜賓（Jim Tobin）。
華盛頓郵報撰稿人簡斯（Chelsea Janes）談到大谷表現時寫道，「這是鋼琴旁的貝多芬（Beethoven）。這是拿著羽毛筆的莎士比亞（Shakespeare）。這是決賽中的喬丹（Michael Jordan）。這是星期天穿著紅衫的老虎伍茲（Tiger Woods）。」
「這開啟所有棒球的話題，也是所有爭論的結束：大谷是有史以來最優秀的棒球選手。」
體育媒體ESPN記者巴桑（Jeff Passan）表示，大谷正「即時重新定義棒球」。「那是一個讓觀眾既興奮又有點失落的夜晚，因為他們知道再也看不到這樣的比賽。」
紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）在X平台發文：「大谷是王者。這是棒球史上最偉大的表現之一，或許是最偉大的。」
今日美國的彼得（Josh Peter）寫道，「關於誰是史上最偉大棒球員的爭論已於10月17日星期五結束。」「對那些仍然支持貝比魯斯（Babe Ruth）的人，我很抱歉，但大谷是最佳人選」，「毫無疑問」。
不出所料，道奇隊友和球隊高層對大谷的讚美之詞溢於言表。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「這可能是季後賽史上最精彩的演出。」
「他是這個星球上最偉大的球員是有原因的…就是那種你意想不到的事情，他都能做到的那種感覺。」
其他人也在看
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料TechRitual ・ 1 天前
法國前總統沙柯吉將於21日入獄 成為首位入監歐盟前元首
（法新社巴黎18日電） 法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄的歐盟國家前元首。沙柯吉將成為自二戰以來，首位被判入獄的法國國家領導人。法新社 ・ 1 天前
KD降薪續簽火箭 累積薪酬創NBA新高
【Now Sports】根據ESPN報道，杜蘭特已同意與侯斯頓火箭簽下一份為期兩年價值9000萬美元的延長合約，還包含2027/28年球季的球員選項。杜蘭特（Kevin Durant）本有資格簽下最高1億2000萬美元的頂薪續約，但他今夏選擇被鳳凰城太陽交易至火箭，便要為球隊的薪酬空間作出犧牲，因此主動降薪3000萬美元，但可以讓球隊在建構陣容方面帶來更大彈性。不過，即使杜蘭特這次續約少了錢，仍然在NBA生涯的總薪酬，達到5億9820萬美元，超越勒邦占士的5億8390萬美元，成為NBA史上薪酬總收入最高球員。火箭在7月的7方交易中獲得KD，即使送走了謝倫格連和迪倫布祿斯，但隊內還有艾柏朗聖官、艾文湯臣、謝巴利史密夫及達里依臣，仍然展現爭冠野心。杜蘭特是是2014年年度MVP，也在2017和18年兩度當選FMVP，手執兩座總冠軍，雖然已經來到37歲高齡，但上季的跳射命中率仍是全聯盟第1的49.7%，其中中距離命中率為53.1%，帶球跳射的命中率也高達50.9％，均為聯盟最佳。now.com 體育 ・ 12 小時前
寶萊塢愛情片DDLJ連映30年 孟買戲院觀眾持續買單
（法新社孟買19日電） 印度連續上映時間最長的電影「漂洋過海愛上你」（Dilwale Dulhania Le Jayenge），明天將慶祝在同一家戲院天天放映、連續30年的紀錄。這部片已上映逾1500週，遠遠超越另一部在孟買影院連映5年的動作鉅片「烈焰」（Sholay）。法新社 ・ 1 天前
美軍再打擊毒品恐怖分子 哥倫比亞總統斥侵犯主權
（法新社波哥大18日電） 美國總統川普證實美軍在其針對「毒品恐怖分子」的軍事行動中再次發動襲擊之後，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天指控華盛頓侵犯其國家主權並殺害一名漁民。哥倫比亞總統裴卓在社群平台X上表示：「美國政府官員在我們的領海內犯下謀殺罪並侵犯了我們的主權。法新社 ・ 23 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]TechRitual ・ 13 小時前
【十三短打】嘲諷變讚頌 麥佳亞的愛「魔」宣言
【Now Sports】哈利麥佳亞喺雙紅會頂入奠勝球後，喺社交網絡高呼“I love this club”，冇人會懷疑係虛情假意。由曾幾何時被嘲笑、失隊長臂章，默默耕耘屢立戰功，若果唔愛呢間球會，唔可能做得到。撰文：球十三依家講好耐啦，當日哈利麥佳亞（Harry Maguire）孭住8000萬鎊身價同壓力，由李斯特城成「魔」，因為多次防守失誤，俾人嘲諷為「麥麥送」，漸漸失正選，之後隊長臂章都冇埋。當時，人人都相信佢喺曼聯前途似咁，聽被送走。當時信任佢嘅，可能剩番前英格蘭領隊修夫基。曼聯呢幾年搞極都唔妥當，當視線再唔喺麥佳亞身上，佢反而屢次做救主，吓吓後衛變中鋒入波成為英雄──去季歐霸盃對波圖完場前頂入扳平、英超對葉士域治奠勝、英足盃絕殺母會李斯特城、歐霸對里昂尾段入波......，今季，佢明明喺英聯盃對甘士比尾段扳平，只怪成隊唔生性，最後都互射12碼輸波爆出世紀冷門。點計，一眾曼聯射手都要汗顏。近年每當見到麥佳亞喺危急存亡時刻變身中鋒，鬼死咁拚搏，魔迷應該都覺得場波未完，仲有希望。今次雙紅會奠勝，正如佢賽後所講，對佢個人同曼聯都意義非凡。賽後佢喺網上發表“I love this clunow.com 體育 ・ 6 小時前
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。am730 ・ 20 小時前
Verstappen以壓倒性姿態豪奪美國GP竿位
Verstappen以壓倒性姿態豪奪美國GP竿位Getty Images 即便Q3最後一次嘗試，由於未在方格旗揮出前通過起終點線而沒能展開，Red Bull Racing的Max Verstappen仍憑藉第一輪的完美表現，以近0.3秒的優勢打敗了McLaren車隊的Lando Norris，奪得美國GP的竿位。現任世界冠軍在決定美洲賽道53圈比賽起跑順序的賽程中，延續著衝刺賽冠軍的氣勢，Q3第一回合較量便跑出了足以幫助他奪下竿位的1分32.510秒圈速。而他原本最為強勁的對手，McLaren車隊的Norris以及Oscar Piastri，由於在衝刺賽中發生碰撞而退賽，雖然技師們設法在排位賽前修好了他們的賽車，但兩人卻無法完全感到自在。Q3第一回合前者雖還能名列第三，但落後Verstappen將近0.4秒，而後者更只能排在第七位。Mercedes AMG車手的Q3第一輪表現得還不錯，George Russell與Andrea Kimi Antonelli包辦了第三和第四位，領先於地主車隊Haas的Oliver Bearman以及Williams車手Carlos Sainz。AstonRacingnet ・ 1 天前
美國GP排位賽Piastri對McLaren賽車缺乏信心
美國GP排位賽Piastri對McLaren賽車缺乏信心Clive Rose McLaren車手Oscar Piastri嗟嘆，由於對自己的MCL39賽車缺乏信心，讓他在美國GP排位賽中難以進入正確的節奏，澳洲車手最後僅僅取得第六名。週六上午衝刺賽的第1彎，Piastri與Nico Hulkenberg發生碰撞，並牽連到隊友Lando Norris，導致兩位McLaren車手雙雙退賽。車隊技師們因此面臨艱鉅任務，他們必須在不到三小時的時間內，修復兩部受損頗為嚴重的賽車，以趕上常規排位賽。所幸最終Piastri和Norris都順利投入排位賽，只是剛開始，在應對美洲賽道加遽的風勢時顯得有些吃力，分別以第11和第12位驚險晉級Q2。不過Norris後來表現回穩，雖然在Q3中還是慢了竿位得主Max Verstappen近0.3秒，但搶下了頭排的另一個位置。而Piastri則始終未找到節奏，終場僅以第六作收。車手積分榜領先者表示，本週末的McLaren賽車未能提供他足夠的信心，他與Verstappen之間始終相差約半秒，而他並不願以上午缺乏運行，作為自己表現平淡的藉口，Piastri說：「不，我Racingnet ・ 1 天前
McLaren車隊不排除在剩餘的賽季中設立一號車手
McLaren車隊不排除在剩餘的賽季中設立一號車手 McLaren車隊負責人Andrea Stella聲稱，他們不排除在剩餘的賽季中設立一號車手，以應對近來表現有如倒吃甘蔗的Max Verstappen威脅，確保旗下的Oscar Piastri或Lando Norris其中一人能夠贏得車手世界冠軍。現任世界冠軍在最近四場比賽中所取得的成績皆優於兩位McLaren車手，其中三場比賽還拿下分站冠軍，這讓本來都已宣稱沒希望衛冕的他，重燃挑戰五連霸的希望。在這樣的情況下Stella表示，他們不排除在最後五場比賽中偏袒Piastri或者Norris，但前提是其中一人"數學上"已無贏得頭銜的可能時，才會這樣做。自從Red Bull車隊在Monza賽道推出最新升級以來，Verstappen的表現猶如脫胎換骨，讓他得以挑戰原本幾乎無敵的McLaren雙雄。在目前賽季還剩下五站(其中兩站包含衝刺賽)的時候，Verstappen落後積分榜領先者Piastri 40分，而澳洲車手則比他的隊友多14分，兩人在今天稍早的美國GP中分別以第五和第二名完賽。然而五場比賽前，Piastri分別領先Norris和VerRacingnet ・ 2 小時前
藍鳥擊敗水手 MLB季後賽進入決勝第7戰
（法新社多倫多19日電） 多倫多藍鳥今天用2支全壘打，加上西雅圖水手3次失誤，最後以6比2擊敗對手，將美國職棒大聯盟季後賽的聯盟冠軍戰拖入決勝第7戰。藍鳥與水手目前在七戰四勝制的比賽中各拿3勝，明天將在主場迎接生死第7戰。法新社 ・ 1 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 3 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 20 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 4 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 11 小時前