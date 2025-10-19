史上最偉大球員？ 大谷翔平魔力征服棒球界

（法新社洛杉磯18日電） 道奇體育場的星光尚未落下，這場爭論就已開始：大谷翔平昨天的表現是否是棒球史上最偉大的？

大谷昨天打擊繳出3支全壘打，主投6局10K無失分，以近乎神話般表現率隊橫掃對手，晉級今年世界大賽。

這位日本超級巨星在系列賽第4戰以5比1擊潰密爾瓦基釀酒人，這讓許多人確信，這位31歲的球員，集頂級投手和打擊天賦於一身的獨角獸—在棒球界眾多巨星中獨樹一幟。

過去從未有球員在大聯盟季後賽單場3發全壘打同時投出10K。現代棒球史上只有另一位投手曾在單場敲出3響砲，那就是1942年波士頓勇士投手杜賓（Jim Tobin）。

廣告 廣告

華盛頓郵報撰稿人簡斯（Chelsea Janes）談到大谷表現時寫道，「這是鋼琴旁的貝多芬（Beethoven）。這是拿著羽毛筆的莎士比亞（Shakespeare）。這是決賽中的喬丹（Michael Jordan）。這是星期天穿著紅衫的老虎伍茲（Tiger Woods）。」

「這開啟所有棒球的話題，也是所有爭論的結束：大谷是有史以來最優秀的棒球選手。」

體育媒體ESPN記者巴桑（Jeff Passan）表示，大谷正「即時重新定義棒球」。「那是一個讓觀眾既興奮又有點失落的夜晚，因為他們知道再也看不到這樣的比賽。」

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）在X平台發文：「大谷是王者。這是棒球史上最偉大的表現之一，或許是最偉大的。」

今日美國的彼得（Josh Peter）寫道，「關於誰是史上最偉大棒球員的爭論已於10月17日星期五結束。」「對那些仍然支持貝比魯斯（Babe Ruth）的人，我很抱歉，但大谷是最佳人選」，「毫無疑問」。

不出所料，道奇隊友和球隊高層對大谷的讚美之詞溢於言表。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「這可能是季後賽史上最精彩的演出。」

「他是這個星球上最偉大的球員是有原因的…就是那種你意想不到的事情，他都能做到的那種感覺。」