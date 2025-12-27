史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎

（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。

李威特在Instagram上發文：「我們所能收到的最棒耶誕禮物：預計明年5月出生的女兒。」

她感謝總統川普對她工作的支持，以及在白宮營造以家庭為重的環境。

現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。

李威特在記者會中常表現強勢，積極為川普辯護、壓制批評的記者，因而贏得強硬形象。