史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。
1966 年涉嫌謀殺被捕 袴田巖獄中渡過 48 年
被形容為史上被關押最久的無辜死囚袴田巖，是健力士世界紀錄大全中被關押最久的死囚。現年 89 歲的他年輕時是職業拳擊手，他在 1966 年被捕，涉嫌謀殺「黃金味噌」專務董事橋本藤雄一家四口，控方理據是袴田巖左手中指受傷，睡衣沾染到他人的血液，又沒有不在場證據。
袴田起初向警方「招認」犯案，自稱味噌工廠工資微薄，因此心生怨憤，殺害橋本家後盜取其家中現金，並縱火燒毀其寓所。但在法庭上，他推翻口供，否認控罪。1968 年的初審結果裁定他罪名成立，判處死刑。此後袴田三度上訴，至 2014 年終於獲得靜岡地方法院釋放。但檢察官又再提出上訴，至 2024 年，先後經歷十五次審訊後，法院判決袴田無罪，控方這時宣佈放棄上訴，58 年冤案終於獲得平反。
由首次獲得法庭釋放至終極判決無罪，袴田被控方的上訴拆騰了九年。案件引發日本社會熱議，一項問卷調查訪問了十九名研究重審制度的專家，結果他們全都支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。有無黨派國會議員草擬了一份法案，建議禁止檢察官上訴，理由之一是上訴程序冗長。
日本國會已成立小組檢討重審制度，很多成員都反對禁止檢察官上訴，或持保留態度。小組同時正檢討調查人員向被告披露證據的範圍，改革重審制度的草案建議賦權法官下令控方披露證據。該小組共有十四名成員，其中六人為學者，包括立法館大學法科大學院教授渕野貴生，他認為小組成員的組成並不適當，因為當中很多人立場支持法務省，抗拒改革。
