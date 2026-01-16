史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

日本玩具廠商メガハウス近期在市面上近推出了一款聲稱是「史上最高難度」的扭計骰，引發愛好者們的討論！原來它的特別之處，就是每一塊顏色都會因為觀看角度的差異，而變成不同的另一種顏色。由於玩家在扭的時候要轉來轉去，所以一定會被搞得非常混亂!

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

▲這款產品名叫Rubik's Cube Impossible

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

▲目前賣3080日圓

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

▲從正面看

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

▲但只要轉一下角度就變成完全不一樣的顏色了..像是右下的藍色變成紫色了

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

史上最難玩的扭計骰 就連專家都破解不了？

各位扭計骰高手們敢挑戰嗎?