「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！

近期興起「史力加戀愛」（Shrekking），將對象的「顏值等級」降低，就能找到真命天子了嗎？「靚仔即渣男」雖然沒有科學根據，但令不少男女認為「外貌優質」的對象更易出軌、被搶走，讓自己容易陷入不安及複雜的多角關係，因為興起「史力加戀愛」但戀愛運卻沒有變得比較好？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「史力加戀愛」是甚麼？

降標約會後，顏值低必定等於個性好嗎？(Photo by Andrew Bershaw/Icon Sportswire via Getty Images)

動畫人物史力加外表略為「抽象」，「史力加戀愛」即指找外貌與自己不相符的對象約會，認為可以降低受傷的風險，讓對象更感恩自己找到「優質筍盤」而更珍惜戀情。認為「史力加」的野獸系戀愛更溫柔體貼，比起「靚仔」更有本心。

「史力加戀愛」真的可行嗎？

外貌與個性並不成正比，不少試行「史力加戀愛」的男女亦指出軌根本無關顏值。（《請回答1988》劇照）

廣告 廣告

外貌與個性並不成正比，不少試行「史力加戀愛」的男女亦指出軌根本無關顏值，而是個人的本性問題。當選擇試行「史力加戀愛」時，發現對方還是會各種不忠、性格差勁，反而令人對戀愛更徹底失望，有一種「連史力加也這樣」的感覺。除了對戀愛的期望落空，對自己的身心靈也有著一定的負面影響。

向《母胎單身戀愛大作戰》取經 孤單並不可怕！

向《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻取經，成為愛自己的人間清醒！(《母胎單身戀愛大作戰》劇照）

大家也有看《母胎單身戀愛大作戰》嗎？「理性女」珉鴻爆出大家也要「打星星」的金句，包括「所謂的男（女）友，不就是根據自己的需求而交往的對象嗎？」在追尋愛情時，雖然顏值還是吸引目光的最先決因素，但還是要好好了解對方的價值觀、性格、心態，內在及相處模式就是戀愛最重要的部分。

「如果不適合，只是表示他不是對的人，所以那不是壞事。」 －《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻

成為人間清醒 不要降標約會！

選擇「沒那麼有魅力」的人，不會減低受傷的風險，選擇個性契合的人，卻能大大減低受傷的機會。理性選擇對象，加上真誠地相處，才能真正找到對的人。「降標約會」只是安慰自己的方法，顏值降標也不等於個性達標，未找到對的人，不如就好好擁抱孤單，成為人間清醒吧～

「別只因為想談戀愛就失去自我，強迫自己變成另一個樣子。」 －《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻

「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

感情關係：

戀愛頭號Red Flag「洪水式操縱」是什麼？兩性關係中的情緒勒索：3個警示讓你避開渣男/渣女

「冬眠式戀愛」是什麼？Z世代流行的期間限定關係，過完情人節互相取暖後就Let Go

Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》