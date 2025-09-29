男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！
近期興起「史力加戀愛」（Shrekking），將對象的「顏值等級」降低，就能找到真命天子了嗎？「靚仔即渣男」雖然沒有科學根據，但令不少男女認為「外貌優質」的對象更易出軌、被搶走，讓自己容易陷入不安及複雜的多角關係，因為興起「史力加戀愛」但戀愛運卻沒有變得比較好？
「史力加戀愛」是甚麼？
動畫人物史力加外表略為「抽象」，「史力加戀愛」即指找外貌與自己不相符的對象約會，認為可以降低受傷的風險，讓對象更感恩自己找到「優質筍盤」而更珍惜戀情。認為「史力加」的野獸系戀愛更溫柔體貼，比起「靚仔」更有本心。
「史力加戀愛」真的可行嗎？
外貌與個性並不成正比，不少試行「史力加戀愛」的男女亦指出軌根本無關顏值，而是個人的本性問題。當選擇試行「史力加戀愛」時，發現對方還是會各種不忠、性格差勁，反而令人對戀愛更徹底失望，有一種「連史力加也這樣」的感覺。除了對戀愛的期望落空，對自己的身心靈也有著一定的負面影響。
向《母胎單身戀愛大作戰》取經 孤單並不可怕！
大家也有看《母胎單身戀愛大作戰》嗎？「理性女」珉鴻爆出大家也要「打星星」的金句，包括「所謂的男（女）友，不就是根據自己的需求而交往的對象嗎？」在追尋愛情時，雖然顏值還是吸引目光的最先決因素，但還是要好好了解對方的價值觀、性格、心態，內在及相處模式就是戀愛最重要的部分。
「如果不適合，只是表示他不是對的人，所以那不是壞事。」 －《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻
成為人間清醒 不要降標約會！
選擇「沒那麼有魅力」的人，不會減低受傷的風險，選擇個性契合的人，卻能大大減低受傷的機會。理性選擇對象，加上真誠地相處，才能真正找到對的人。「降標約會」只是安慰自己的方法，顏值降標也不等於個性達標，未找到對的人，不如就好好擁抱孤單，成為人間清醒吧～
「別只因為想談戀愛就失去自我，強迫自己變成另一個樣子。」 －《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻
相關文章：「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
